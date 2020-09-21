Süreyya Yalçın eridi
Dört yıl önce iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını Amerika’da sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida’da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
Tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Süreyya Yalçın, zayıflığı ile dikkat çekti.
Bazı takipçileri, Yalçın’a “Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bence biraz kilo almalısınız” şeklinde yorumlarda bulundu.
Pandemi döneminde 4 milyon değerindeki malikanesinden çıkmayan Süreyya Yalçın, “Karantina döneminde vatanımda olmayı çok isterdim” demişti.