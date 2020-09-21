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Süreyya Yalçın eridi
Süreyya Yalçın eridi
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın'ın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti.
Magazin 21 Eylül 2020 - 14:49

Dört yıl önce iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını Amerika’da sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida’da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

Tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Süreyya Yalçın, zayıflığı ile dikkat çekti.

Bazı takipçileri, Yalçın’a “Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bence biraz kilo almalısınız” şeklinde yorumlarda bulundu.

Pandemi döneminde 4 milyon değerindeki malikanesinden çıkmayan Süreyya Yalçın, “Karantina döneminde vatanımda olmayı çok isterdim” demişti.

 

Son güncelleme: 14:57 - 21.09.2020