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Süreyya Yalçın gösteri yapmaktan vazgeçemiyor
Süreyya Yalçın gösteri yapmaktan vazgeçemiyor
İkoncanlardan biri olan Süreyya Yalçın yıllardır plajda bile farklı olunabileceğini bizlere kanıtlıyor. Yalçın, giydiği kırmızı püsküllü bikinisiyle bir kez daha dikkat çekmeyi başardı.
Magazin 15 Temmuz 2019 - 11:12

Dünya’nın en zenginleri listesinde yer alan merhum Faruk Yalçın’ın kızı, Süreyya Yalçın, yaşadığı lüks hayatıyla sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında. Sıklıkla kendi tasarladığı deniz kıyafetlerini giymeyi tercih eden sosyetik güzel, bu sefer de kırmızı püsküllü bikinisi ve çizmeleriyle objektiflerin karşısına geçti. Yalçın’ın bu kombini, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise, gereksiz ve abartı olarak yorumlandı.

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Son güncelleme: 11:14 - 15.07.2019