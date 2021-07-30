Süreyya Yalçın’a tepki yağdı
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, Bodrum'da tekne tatili yapıyor. Yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde yatarak pozlar veren Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Bodrum’da tekne turu yapan Süreyya Yalçın, yangın bölgesinde verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayınca tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları Yalçın’a “Sözün bittiği yer”, “Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun” gibi tepkilerde bulundu.
Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD’de sürdüren ve geçen günlerde Türkiye’ye gelen 37 yaşındaki Yalçın, tepkilerin ardından fotoğraflarını kaldırdı.
Yalçın, gelişmelerin ardından yangınla ilgili bir paylaşımda bulunarak, “Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun” dedi.