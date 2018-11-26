Süreyya Yalçın’a Versace’den 1.5 milyonluk teklif

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Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran’ın, Amerika-Miami’deki 25 milyon TL’lik malikanesine dünyaca ünlü İtalyan modaevi Versace talip oldu. 1.83 milyar Euro’ya Amerikan markası Michael Kors’a satılan Versace’nin ekibi, Süreyya Yalçın’ın malikanesinin 1000 metrekarelik bahçesinde moda çekimi yapmak istedi. 4 gün sürecek çekim için de 1.5 milyon TL teklif ettiler. Süreyya Yalçın kendisiyle bağlantıya geçen Versace ekibine şunları söyledi: “Evim, bahçesi de dahil olmak üzere çok özel. Biz satın almadan önce birçok dizi ve filme kapılarını açmış. Ama yeni sahipleri olarak biz tekliflere kapalıyız.”