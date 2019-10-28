Süreyya Yalçın’dan eşine altın renginde akrep pasta
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran için yaptığı doğum günü partisiyle büyük ilgi topladı. Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.
EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Kozyatağı’nda bulunan Mon Amour, isimli mekanda eşi için bu özel günü hazırlayan Süreyya Yalçın, eşini öpücüklere boğdu. Yalçın’ı bu özel günde yakın dostları yalnız bırakmadı.
Süreyya Yalçın, partide giydiği beyaz elbisesi ve fit fiziğiyle de davetlilerin beğenisini kazandı.