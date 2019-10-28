Süreyya Yalçın’dan eşine altın renginde akrep pasta

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Süreyya Yalçın 44 yaşına giren eşi Ozan Baran için, sürpriz bir parti düzenledi. Partide Yalçın'ın eşi için hazırlattığı pasta büyük beğeni topladı.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran için yaptığı doğum günü partisiyle büyük ilgi topladı. Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Kozyatağı’nda bulunan Mon Amour, isimli mekanda eşi için bu özel günü hazırlayan Süreyya Yalçın, eşini öpücüklere boğdu. Yalçın’ı bu özel günde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Süreyya Yalçın, partide giydiği beyaz elbisesi ve fit fiziğiyle de davetlilerin beğenisini kazandı.

