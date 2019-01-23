Süreyya Yalçın’dan romantik kutlama

Üç sene önce iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturan Süreyya Yalçın, üçüncü evlilik yıldönümü sosyal medya hesabından kutladı.Düğününden bir kareye paylaşan sosyetik güzel altına şu notu düştü: 1095 gün önce nefesimi tamamlayan… Kalbimin, ruhumun ikiziyle ‘evet' diyerek hayat arkadaşımla ‘Baran' soyadını taşıdığım üçüncü senem. Nice ömrümüzün yettiği senelere kalbimin sahibi… Hayatımda verdiğim en güzel cevabım. Kalbimin sahibiyle beraber sağlık, huzur, mutluluk… Bundan sonra sana bana benzeyen bebeklerle upuzun senelere…

