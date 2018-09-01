Süreyya Yalçın’ın Burning Man kostümleri dikkat çekiyor

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Festivalde açtığı Türk bayrağıyla olduğu kadar renkli ve ilginç kostümleriyle de dikkat çeken Süreyya Yalçın buradan bol miktarda paylaşımda bulunuyor. Hemen her gün farklı ve pahalı bir kostümle takipçilerinin karşısına çıkan Yalçın’ın magazin kulislerinde konuşulanlara göre bu festival için harcadığı para bir hayli fazla…

Burning Man’in çılgın görselliği içinde fark yaratmak isteyen Yalçın görünen o ki kesenin ağzını açmış. Geride bıraktığımız günlerde ‘Çelik kız’ olarak paylaşımlarda bulunan Yalçın dün de bol tüylü bir şapkanın taçlandırdığı bir kostümle paylaşımlarda bulundu.