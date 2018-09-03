Süreyya Yalçın’ın Burning Man kostümleri olay olmaya devam ediyor
ABD'nin Nevada çölünde düzenlenen Burning Man 2018 Festivali’ne giden Süreyya Yalçın giydiği iddialı kostümleriyle sosyal medyayı sallıyor.
Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle geçtiğimiz günlerde festivalde boy göstermişti. Yalçın, giydiği kostümlerine bir yenisini daha ekledi. İşte Süreyya Yalçın’ın yeni kostümüyle yaptığı paylaşım;