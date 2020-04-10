Süreyya Yalçın’ın corona virüsü maskesi!

Miami'de yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı maskeli paylaşımla corona virüsü karantinasını nasıl geçirdiğine dair fikir vermiş oldu.

2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenen ve sonrasında Amerika’ya yerleşen Süreyya Yalçın, milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor.

Özellikle Amerika’nın yoğun bir şekilde etkilendiği virüs salgınından kurtulmak adına evinden çıkmayan Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı maskeli fotoğraf ile dikkat çekti.

Bir süs eşyası olarak işe yarayabilecek maske ile verdiği pozla karantina günlerine esprili bir gönderme yapan Yalçın’ın bu pozu takipçileri tarafından beğenildi.