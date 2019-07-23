Süreyya Yalçın’ın değişmeyen aksesuarları

Geçtiğimiz yıl ve bu yaz kendi tasarladığı mayolarla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Allı, güllü, taşlı, boncuklu, birbirinden ilginç mayoları genellikle çizmelerle kombinleyen Yalçın’ın bir giydiğini bir daha üzerinde pek göremiyoruz. Sadece aksesuarları hariç…

Süreyya Yalçın’ın hayatında belki pek çok şey değişti lakin, kolundaki aksesuarlar hiç değişmiyor. Yalçın’ın geçmişe dönük paylaşımlarına baktığınızda da aynı takıları görmeniz mümkün…

