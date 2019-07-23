Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Süreyya Yalçın’ın değişmeyen aksesuarları
Süreyya Yalçın’ın değişmeyen aksesuarları
Giydiği birbirinden ilginç mayolarla adından söz ettiren Süreyya Yalçın, yıllardır kolundan çıkarmadığı aksesuarlarla da dikkat çekiyor. Yalçın'ın geçmişe dönük paylaşımlarına baktığınızda da aynı takıları görmeniz mümkün...
Magazin 23 Temmuz 2019 - 12:35

Geçtiğimiz yıl ve bu yaz kendi tasarladığı mayolarla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Allı, güllü, taşlı, boncuklu, birbirinden ilginç mayoları genellikle çizmelerle kombinleyen Yalçın’ın bir giydiğini bir daha üzerinde pek göremiyoruz. Sadece aksesuarları hariç…
Süreyya Yalçın’ın hayatında belki pek çok şey değişti lakin, kolundaki aksesuarlar hiç değişmiyor. Yalçın’ın geçmişe dönük paylaşımlarına baktığınızda da aynı takıları görmeniz mümkün…

Etiketler