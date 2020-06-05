Sürpriz Damatlar filmi kaç yılında çekilmiştir? Sürpriz Damatlar konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Philippe de Chauveron’un yaptığı ve vizyona girdiği 2014 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Sürpriz Damatlar filmi hakkında internet aramaları çoğaldı. Televizyon izleyicileri, Sürpriz Damat filminin konusunu öğrenmek istiyor. İşte Sürpriz Damat filmi ile alakalı bilinmesi gerekenler…

SÜRPRİZ DAMAT KONUSU

Fransa ‘nın üst sınıf ailelerinden birine mensup olan Claude ve Marie Verneuil çiftinin dört güzel kızları vardır. Bu kızlardan Isabelle bir müslüman olan Rachid ile, Odile bir Yahudi olan David ile ve Segolene de Chao isimli bir Çinli ile evlenir. Bu değişik kültürlerden damatları kabullenmekte güçlük çeken Claude ve Marie ‘nin tek ümitleri küçük kızları Laure ‘nin kilisede yapılacak bir tören ile Katolik evliliği gerçekleştirmesidir. İstedikleri de olmuştur. Bir gün Laure evlenmeye karar verdiğini ve damadın da iyi bir Katolik olduğunu ailesine bildirdiğinde çok sevinirler. Nihayet normal bir düğün gerçekleşecektir ancak hayalleri yeni damat adayı Charles ile tanıştıklarında yıkılır. Charles Afrika kökenli bir Katoliktir. Claude için artık yapılacak tek bir şey kalmıştır, düğünü sabote etmek. Bu hedefe ulaşmak için kendisine de ilginç bir müttefik bulur, damat adayı Charles ‘ın Babası Andre.

SÜRPRİZ DAMAT OYUNCULARI

Christian Clavier – Claude Verneuil

Chantal Lauby – Marie Verneuil

Ary Abittan – David Benichou

Medi Sadoun – Rachid Benassem

Frédéric Chau – Chao Ling

Noom Diawara – Charles Koffi

Frédérique Bel – Isabelle Verneuil épouse Benassem