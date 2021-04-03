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Sürpriz ikili: Çağlar Söyüncü ve Zehra Yılmaz

Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve oyuncu Zehra Yılmaz birbirlerini takibe aldı. İkilinin bu hamlesi birliktelik yaşadıkları iddialarını gündeme getirdi.

Güncellenme: 09:02, 03/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Sürpriz ikili: Çağlar Söyüncü ve Zehra Yılmaz

İngiltere’de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, oyuncu Zehra Yılmaz’ı takibe aldı. Yıldız futbolcunun takibine, Yılmaz da karşılık verdi.

İkilinin Instagram hesaplarından birbirilerini takibe alması birliktelik iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Çağlar Söyüncü

Milli takım için İstanbul’a gelen Söyüncü’nün ortak arkadaşları aracılığıyla Yılmaz ile tanıştığı da öne sürüldü. Çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Zehra Yılmaz

Yılmaz geçen günlerde “Kalbimi bir süre aşka kapattım” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

27 yaşındaki oyuncu geçen aylarda şarkıcı Cem Belevi ile birlikteliğini noktalamıştı.

Çağlar Söyüncü İngiltere Instagram istanbul Leicester City oyuncu
Yayınlanma Tarihi:08:57,