Survivor 2018 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

Survivor 2018'de son bölümde oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu adeta Survivor tarihine geçti. Nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı şaşkınlığını gizlemedi. 10 yıldır Survivor sunduğunu belirten Ilıcalı "Bu kadar heyecan veren bir oyun çok az hatırlıyorum." dedi. Birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış ve Gönüllüler eleme potasına Yağmur ve Hakan ikilisini çıkarmıştı. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor eleme adayları ve merak edilen bütün ayrıntılar...

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Survivor’da daha önce böyle bir oyun görülmedi. Tam bir takım kondisyonu gerektiren oyunda dokunulmazlık Gönüllüler’in oldu. Oldukça çekişmeli geçen oyunda sinirler gerildi. Turabi ile Adem birbirine girdi, Acun Ilıcalı müdahele etmek durumunda kaldı. Oyun 9-9’a geldi, gecenin yıldızı Anıl oldu ve 10. sayıyı takımına kazandırdı. Ünlüler ada konseyinde elenmek üzere iki isim belirledi. İşte Survivor son bölüm özeti….

SURVİVOR 2018 ELEME ADAYLARI: YAĞMUR, HAKAN, TURABİ ve MUSTAFA



Adem: İkinci dokunulmazlığı da kazanırsak mutlu ve güvenli bir şekilde devam edeceğiz.

Merve: İkinci dokunulmazlığı da almalıyız. İlk dokunulmazlığı kazandık rahatız ikinci dokunulmazlık daha önemli.

Yağmur: Hakan’ı çok seviyorum. Dokunulmazlık kaybedildiyse herkes kendine baksın. Ben değil ama Hakan’ın hak etmediğini düşünmüyorum.

Damla: Ben konseyde çok üzüldüm. Dokunulmazlığı kazanmış olabilirim. Hakan’ın söylediği şeyler vardı. Oynasaydın oyunda dedi. Bireysel dokunulmazlığa asılmadım. Daha önce jimnastik yaptığım için denge konusunda iddialıyım. Murat ile kalınca Murat sana bırakıyorum dedi. Hakan bireyseli alsa beni söyleyecekti. Takım için yaptığın bir şey yok dedi ama takım için yaptığım birçok şey var göz ardı ediliyor. Her seferinden bir üstüne koyarak elimden geleni yaptım. Herkes potaya çıkınca birbirinin ardından kötü konuşuyor.

Hakan: Yağmur garibim aday bu 8. adaylığı. Damla da beni söyledi. Geçen hafta beni söyleyin demiştim bugün yüzüme bile bakmadan beni söyledi. Takımı için oynamayan Damla bireyseli aldı. Ben bunu doğru bulmuyorum. Takım için ben oynayamayacağım deyip bireysel hesaplar yapman yanlış.

Acun Ilıcalı: Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Çok kritik bir oyun. Bu oyunda hem dokunulmazlık hem de ödül var. Ödülünüz şampuan. Duş aldıktan sonra akşam yemeği yiyeceksiniz ve ünlü şarkıcı Inna gelecek ve size mini bir konser verecek.

Ünlüler: 9 Gönüllüler: 9

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLER TAKIMININ OLDU

Acun Ilıcalı: En iyi kadın en iyi erkek çıkıyor. Bir kişi sembolleri karşı tarafa taşıyor, bir kişi de diğer tarafa taşıyor.

Merve-Turabi

Anıl-Yağmur

Ünlüler: 9 Gönüllüler: 10 Dokunulmazlık Gönüllüler’in oldu.

Birinci turda Merve 8, Yağmur 4 sembol taşıdı. İkinci turda Anıl 12 sembolü taşıdı ve sayıyı takımına kazandırdı. Yarışmacılar şoke oldu. Oyun Survivor tarihine geçti.

Acun: Dominik’te inanılmaz bir gün yaşadık. Bu kadar heyecan veren bir oyun çok az hatırlıyorum. Her zaman söyleyeceğim benim için 9-9’un kaybedeni yoktur. Ünlüler efsane bir geri dönüş yaptı. Performans olarak mükemmeldi. Bir takım mağlubiyete nasıl böyle bir tepki gösterir. Bütün kalbimle Gönüllüler takımını kutluyorum. Tansiyonun çok üstünde gerilimler yaşandı. Anıl’dan birkaç cümle istiyorum.

Anıl: Sembolü koyan bendim ama ipi tutan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Sonuna kadar mücadele ettik. Takımımı kutluyorum.

Turabi: Ben de senin gibi şaşkınım. Kimseye suç atmak istemiyorum. Avantajı değerlendiremedik. Kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Oyun sırasında gerginlik oyun nedeniyledir. Sonda beceriksiz çıktık.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Bireysel dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. İkinci bireysel dokunulmazlık oyununu oynayacaksınız.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim: ADEM

ADEM: Yani birimiz kazanacaktı. Ama önemli olan bu oyunu kaybetmemiz. Çok avantajlıydık. Aramızdan birinin ayrılacağını düşünmüyorum. Bu takımı koruyacağız.

ADALARDA NELER KONUŞULDU?

Adem: Şu oyunu nasıl verdik? Gereksiz yere yıldız ettik!

Turabi: Ben bu Ünlüleri anlamadım. Son zamanlarda isteksizler. Anlam veremedim. Tavırları hiç bana samimi gelmedi. Çok iyi dost gibi görünüyorlar. Dokunulmazlığı kaybediyoruz kendi aralarında güle oynaya konuşuyorlar. O saçmalıklar yüzünden kaybettik. Adem oyunu kaybediyor bir de bize bağırıyor. Sen niye seni taşıyan insanlara bağırıyorsun?

Adem: Ben oyuna sinirlendim. Ümit’e de sinirlendim ama Turabi kişisel algıladı bağırınca ben de bağırdım.

Damla: Çok heyecanlı bir oyundu.

Hilmi: Ödül mükemmel. Inna’yı herkes bilir. Konser verecek yemek yiyeceğiz. Türkiye’ye gidene kadar güzel bir yatırım.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Olağanüstü bir gündü. İkinci konu gerginlik. Bugünki oyun inanılmaz hararetliydi. İkinizi de anlayarak konuşacağım. Hareketleriniz sıkıntılıydı. Bugün ikiniz de limiti geçtiniz. Bunun yaşanmasını istemiyoruz.

Adem: Oyunun başlarında oyunu çözemedik. Genelde çekiciler çok dolaştı. Ortada olduğum için birbirimize bağırmak zorunda kaldık. O arada dönmüyorsunuz dedim. Gergindim. Turabi de gergindi, Ümit abi de gergindi. O arada birbirimize bağırdık. Ondan sonra konuyu uzatmadık. Turabi ile daha önce de tartışmıştık yine problemim yok. İçinde bir şey tutmaz söyler. Birbirimize karşı kin, nefret olduğunu düşünmüyorum. Olur da bir gün gerçek anlamda düşmanlık güdersek ben yine düşmanımın dürüst olmasını isterim. Turabi ile birbirimizi iyi tanıyamadık. Seviyeli bir diyaloğumuz var.

Turabi: Adem’in söylediklerine katılıyorum. Çok ileri boyuta gideceğini düşünmedim. Gergindik. Çok inanılmaz bir oyundu. Bağırıp çağırıp otururduk. Bir şey olacaksa iki dövüş sporu ile konuşan kişi konuşmaz zaten. Takım olduğumuz için bir kişi bile kötüyse hepimiz kötüyüzdür. Mustafa ile de tartışmamız oldu.

Acun: Biz senden daha dikkatli olmanızı istiyoruz.

Türkiye-Yunanistan Survivor oyununda bir yarışmacı senden (Hilmi Cem) çok etkilenmiş. Bana ne zaman Türkiye ile oynayacağız diye sordu. İleride bir Yunan oyunu olacak sen bir onunla tanışırsın. İsmi Rodanti.

Sıra geldi kimler aday olacak. Şimdi Ünlüler takımından iki isim çıkmak zorunda. Mustafa birinci aday oldu.

Mustafa: İsmimin çıkacağını bekliyordum. Takımımı seviyorum kırgınlığım yok. Elimden geleni yaptım. Kimseyi kırmadım. Herkes bir final adayı. Gayet cesurum. Herkese bana güvenen insanlara layık olmak istiyorum. Daha yolum çok var. Potadan çıkamayacaksam devam etmeme gerek yok.

Adem: Bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem’in söylediği isim: Şunu söylemeliyim. Bu takımdan kimsenin gitmesini istemiyorum. Bir kişiyi söylemek zorundayım. Kişisel olarak duygularım ön plansa tutarak söylüyorum. Kendi kararımı veriyorum TURABİ diyorum.

Turabi: Diyecek bir şey yok. Sonuçta Mustafa aday çıkmış diğerleri yakın arkadaşları ben kalmıştım. Sıkıntı değil. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner diyorum.

