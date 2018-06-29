Survivor 2018: Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor 2018'in en başarılı yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Yarışmaya All Star ile başlayan ardından takım arkadaşları ile anlaşamayınca Gönüllüler'e geçen Nagihan bütün sezon boyunca sık sık haftanın performansı seçildi. Özellikle yarışmanın sonuna doğru performansını artıran Nagihan en zorlu rakipleri Sema ile Damla'yı birçok kez yendi. Erkek rakiplerini de yenen Nagihan Karadere normal hayatında da başarılı bir atlet aynı zamanda bir kızı var. İşte başarılı sporcu Nagihan Karadere hakkında merak edilenler...