Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor 2018 neden yok? TV8’den Survivor kararı!

Survivor 2018'in 29 Haziran Cuma akşamı final yapması bekleniyordu ancak acı bir haberle sarsılan Survivor ekibi dün yayın yapmadı TV8'den bu akşam da yayın yapılmaması yönünde bir karar çıktı. TV8'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Survivor 2018 canlı yayını bu akşam da gerçekleşmeyecektir. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler." denildi. Peki Survivor 2018 yeni bölüm ne zaman? İşte son gelişmeler...

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Survivor bu akşam da yayınlanmayacak. Dün Dominik Cumhuriyeti’nde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın’ın hayatını kaybetmesi üzerine yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, TV8 canlı yayınında “Ani bir şekilde sevdiğimizi kaybedince ani bir yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz.” demişti.

SURVİVOR 2018 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor’ın yeni yarı finali yarın, final bölümü ise cumartesi akşamı ekranlara gelecekç

Survivor 2018 canlı yayını bu akşam da gerçekleşmeyecektir. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler. — tv8 (@tv8) 28 Haziran 2018

NELER YAŞANMIŞTI?

Dominik Cumhuriyeti’nde 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı.

Konuşmakta zorluk çeken Acun Ilıcalı, “İyi akşamlar diliyorum. Belki haberiniz vardır. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Çok değerli bir iş arkadaşımızı, Alper'imizi dün akşam haince bir saldırı sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde kaybettik. Gencecik bir arkadaşımız, kardeşimiz çok üzücü bir şekilde bir saldırıya uğradı. Çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kadere inanan biriyim. Ani bir şekilde sevdiğimizi kaybedince ani bir yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz. Bir kez daha bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Benim biricik kardeşim huzur içinde yat” diyerek canlı yayını iptal etmişti.