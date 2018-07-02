Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2018'in şampiyonu bütün sezon boyunca yüksek performansı ile adından söz ettiren Adem Kılıçcı oldu. Geçen sene de yarışmaya katılan ve son ikiye kalan Adem Kılıçcı kendi deyimi ile Survivor şampiyonluk kupasını kıl payı ile kaçırdı. Şampiyon olmak için sıkı bir şekilde çalışan Survivor Adem, sonunda hayaline kavuştu. Peki Survivor Adem kimdir, kaç yaşındadır, hangi mesleği yapıyor? İşte Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı hakkında ayrıntılı bilgiler...

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Survivor 2018 finali geçen cumartesi akşamı gerçekleşti. Finale en başarılı yarışmacılardan Nagihan Karadere ve Adem Kılıçcı kalmıştı. SMS oylaması sonucu Adem Kılıçcı sezonun şampiyonu oldu. Daha önce Survivor'a katılan ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran başarılı sporcu bütün sezon boyunca sık sık haftanın performansı seçildi. Turabi ile yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Adem Kılıçcı eleştirilerin hedefi de oldu.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Kılıççı’nın boyu 1.89 olup, spora karşı merakı küçük yaşlarda başlamıştır. İstanbul’a gelen Kılıççı, Fenerbahçe altyapısında ‘boks’ alanında kendini geliştirmiştir. Başarıları ise; 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonu’nda gümüş madalya, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya, 2009 yılında yapılan Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.

Survivor 2017’de finale kalan Adem Kılıççı, ikinci oldu. Ogaday Çalışkan ise şampiyon oldu. Kılıççı’nın yarışmadaki sözleri, başarıları, tartışmaları gündemde kendini korumuştu. Yarışmada kendisiyle ilgili şu açıklamaları dikkat çekmişti: Biz buraya hasret çekmeye geldik, açlık çekmeye geldik, gurbet çekmeye geldik, her türlü entrikaya, her türlü yalana göğüs germeye geldik. Hayatı geriden gelip yakalamayı seven bir insanım.