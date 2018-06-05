Survivor’da elenen isim belli oldu! İşte Survivor 2018’in adaya veda eden ünlü ismi…

Survivor'da nefesler tutuldu. Hem izleyiciler hem de yarışmacılar kimin adaya veda edeceğini merak ediyor.Geçtiğimiz günlerde son kez SMS oylaması yapıldı, bundan sonra elemeler bu oylamaya göre yapılacak. İlk dokunulmazlığı Ünlüler kaybetti Turabi ve Ümit Karan aday oldu. İkinci dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetti Hakan ve Damla aday oldu. Peki Survivor son bölümde adaya kim veda etti? İşte bütün ayrıntılar...

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Survivor 2018’de finale çok az bir zaman kaldı. Artık geriye kalan bütün yarışmacılar çok başarılı… Eleme potasına çıkan isimler daha önce Survivor’a katılmıştı. Eleme potasına Turabi, Ümit, Hakan ve Damla çıktı. Kimin eleneceğini tahmin etmek zor, herkes Kıbrıs’a finale gitmek istiyor. Peki Survivor son bölümde kim elendi? İşte yüksek performansı ile dikkatleri çeken ancak adaya veda eden isim…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: ÜMİT KARAN



Acun: Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir eleme konseyi. Dört adaydan biri için Survivor noktalanacak. Birinci aday Turabi, ikinci aday Ümit, üçüncü aday Hakan, dördüncü Damla oldu.

Damla: Bugün oyun esnasında bir şey hissetmiyordum.Her seferinde söylüyorum adaysanız buraya gelince heyecanlanıyorsunuz. Gitmek istemiyorum. Toplu bir oylama yaptık. Kim gidecek kim kalacak kaderin belirlendiği anı yaşıyoruz.

Hakan: Survivor hayatım biterse nasip derim. Herkes ile duygusal bir bağ kuruluyor. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Ümit: Günüm ilginç geçti sabah erken kalktım. Düşündüm. Herkes finale gitmek istiyor. Kalırsam devam edeceğim mücadeleme. Herkese başarılar diliyorum. Kim giderse üzüleceğim. Gitmek istemiyorum.

Turabi: Stresli geçiyor ama artık alıştım. Gidene kadar aday olacağım herhalde. Bundan sonra kim giderse üzülürüm. Herkese saygı duyuyorum. İki defa şampiyon da olsam gidebilirim. Bu konsey benim için çok değişik olacak.Normalde Merve’yi yanımda bekliyordum ama Mustafa’nın fikri değişmesi ile Ümit yanıma oturdu. Bu konsey benim için acaba olarak kalacak.

Acun: Buradan ayrılan arkadaş sıralamayı görecek. Mustafa Kemal’e söz vereceğim.

Mustafa: 3 kez sembol aldım isim söylemek zorundayım. En zoruydu çok az kaldık. Kararsızdım. Son anda karar verdim. Kişiler ile konuştum kimse üzülmesin diye. Bu bir oyun. Hayırlısı olsun.

Acun: Mutlu haberleri verelim. Performanslar ile ilgili. Yarışmacılarımızın bazı hareketlerini göstermiyoruz. Önümde performanslar var. Ödül bu hafta çikolotalı ekler ve kahve. Erkeklerde birinci isim Hilmi Cem, ikinci isim Anıl. Kadınlarda birinci Nagihan, ikinci Damla.

Şimdi sıra geldi kimin veda edeceğine Turabi, Ümit, Damla ve Hakan.

Adaya veda eden isim: ÜMİT KARAN

Ümit: Tabi 42 yaşındayım burada yarışmak bana büyük keyif verdi. Bu yarışı oğlum için yarıştım umarım onun bir nebze olsun kahramanı olmuşumdur. Kolay olmadı. Emin olun her çıktığımda elimden gelenin en iyisini verdim. Pes etmedim. Herkesle güzel anım var. Bundan sonra takım arkadaşlarıma karşıdaki takıma başarılar diliyorum. Herkesle vedalaşmak istiyorum.

Acun: Bence Survivor’a çok şey kattın. Performans olarak ağzım açık bıraktın. Ben seni zaten tanıyorum. Nasıl biri olduğunu görüyorum. Bizim misafirimiz oldun.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Ümit: Takım oyunlarında bizden daha iyi birlik gösteriyorlar. Benim aklım farklı yerde, konseyde. Oyuna odaklanamıyorum. Konseyi bekliyorum.

Mustafa: Ümit abiyi söyledikten sonra bana çok yanlış hareketlerde bulundu. Şimdi diyorum iyiki söylemişim, benim işimi kolaylaştırdı. Ben utanıyordum isim söylemeye. Bir daha alırsam bir daha söylerim. Saygılı davrandım, yine hatalı ben oldum.

Turabi: Zor bir potaya girdi ya o yüzden agresifleşti. Son anda olunca sinirlendi. Sen haklısın en doğal hakkın.

Mustafa: Ben takıma yeni geldim beni söylediler. Arkadaş da olsak iyi de olsak yazıyorlar. Yazıldın diye bu kadar saldırmanın anlamı yok. Halk karar veriyor. Ben söyledim diye gidecek değil.

Turabi: Beni de yazdılar benim tepkim şu oldu. Ben de sizi yazacağım. Yarın bireyseli alırsam isim söyleyeceğim.

Mustafa: Ben seni yazdım. Turabi kavga ediyor dedim yazdım. Seninle konuştukça sana söylüyorum delikanlı adamsın.