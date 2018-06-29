Survivor 2018: Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında?

Survivor'ın gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden biri şüphesiz Turabi Çamkıran. Performansı, açıklamaları, çıkışları, kavgaları her şeyi ile olay yaratan Turabi, Survivor'da daha önce iki kez şampiyon oldu. Hem SMS potansiyeli hem de parkurda gösterdiği başarılarla bu sene de şampiyonluk için favori gösterilen isimlerden biri Turabi Çamkıran. İşte dansçı ve dövüşçü Turabi Çamkıran'ın hayatı...

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Turabi Çamkıran, Survivor 2018’de bütün sezon boyunca neredeyse her hafta kavga çıkardı. Akıllara diskalifiye olur mu sorusu gelirken yarışmacı bir daha parkura çıkamayacak derecede ciddi bir şekilde sakatlandı. Acun Ilıcalı, Turabi’nin çok emek verdiğini söyleyerek elemedi ancak yarışmasına da izin vermedi. İşte başarısı ve kavgaları ile ünlenen Turabi Çamkıran’ın hayatı…

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin Erdemli'de dünyaya geldi. Çocukluğu Mersin’de geçti. Lise öğrenimini de Mersin'de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu. Survivor Turabi Çamkıran'ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor.

Türkiye'de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor. Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?' yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014’e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star’a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı.