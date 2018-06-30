Survivor’da finale kim kaldı? Survivor 2018 yarı finalde kimler elendi? İşte Survivor 2018 finale giden isimler…

Survivor 2018'de yarı finale kimler kaldı, kimler elendi? Tüm Türkiye adeta bu sorunun cevabına kilitlendi. 5 aydır zorlu yarışlar, açlık, stres, özlem ile mücadele eden yarışmacılar şampiyon olmanın hayalini kuruyor. Survivor kameramanı Alper Baycın'ın hayatını kaybetmesi sonucu iki gün geciken yarı final gerçekleşti SMS oylmasına çıkan dört isimden ikisi elendi, ikisi ise yoluna devam edecek. Yarın büyük final yapılacak ve şampiyon belli olacak. Peki Survivor 2018'de kimler elendi? İşte merakla beklenen sonuç...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor 2018’de yarı finalde kimler gitti, kimler yarı finale kaldı? 5 aydır beklenen soruların cevapları bir bir belli oluyor. Bu akşam dört isimden ikisi SMS eylemesi sonucu elendi. Hilmi Cem, Anıl ve diğer iki isim finale çıktı. Yarın yapılan oylama sonucu 2018 Survivor şampiyonu belli olacak. Dörtlü finalde yarışmacılar önce üçe sonra ikiye düşecek. Son bölümde iki yarışmacı kalacak. Yarı final gecesinde neler yaşandı? İşte Survivor yarı finalde elenen ve yarı finale kalmaya hak kazanan isimler ve gecenin ayrıntıları…

SURVİVOR 2018 FİNALE KATILMAYA HAK KAZANAN İSİMLER: ADEM VE NAGİHAN

SURVİVOR’DA ELENEN İSİMLER: DAMLA VE TURABİ

FİNALDE YARIŞACAK İSİMLER: HİLMİ CEM, ANIL, ADEM VE NAGİHAN

Acun Ilıcalı: “Survivor 2018’in yarı finaline hoşgeldiniz. Çok acı bir olay yaşadık ve 2 gün erteledik. Değişiklik yaptık. Sevgili kardeşim, dostum Alper için ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay. Bunun etkisi altındayız. Dominik’te zor şartlar altında çalışan bir ekibimiz var. Saatlerce uykusuz kalan bir ekibimiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Onu hiç bir zaman unutmayacağız.”

“Bütün bir sezonun finalindeyiz. Bir oylama başlayacak. 6 isim var. Yayın akışımız değişti. 2’si direk son ikiye kaldı. Kalan isimlerden 4’ü oylamaya çıkacak. Ve 2 isim elenecek. Son 4 kişi finale kalacak. Bugün ve yarın için af diliyorum. Hatalarımız olabilir. Adem, Damla, Turabi ve Nagihan oylamaya kaldı. En heyecanlı bölüme geldik. 4 kişiden 2’si veda ediyor. Büyük final yarın.”

KİM NE SÖYLEDİ?

Adem: Öncelikle Alper kardeşime başsağlığı diliyorum. Bugün şöyle bakınca yanımda çok güçlü yarışmacılar var. Şunu eleyebilirim diyemiyorum. Halkımız bir karar verecek. Çok çalıştım. Bundan sonra Survivor seyircisi karar verecek. Umarım bu hikayeyi güzel bir şekilde tamamlarım.

Damla: Çok heyecanlıyım. İkinci defa bu duyguyu taşıyorum. Çok emek verdik. Üzüldük, ağladık, sevindik. Takım olmak ne demek onu yaşadık. Sakatlık yaşadım. En üzücüsü buydu. Her oyuna ilk günki heyecan ile çıktım. Elimden gelen mücadelemi verdim. Hiç keşkem olmadı. Sakatlıkla bitirdim ondan dolayı üzgünüm. Sevenlerimin desteğine ihtiyacım var.

Nagihan: Şuan çok heyecanlıyım. Alper kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buraya gelmeden önce vedalaştık bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Çok zor günler geçirdik. Hep şunu söyledim. Türk kadının gücünü temsil ediyorum bunu kendime hatırlattım. Mücadelemi en iyi şekilde gösterdim. İnşallah bana desteklerini verirler. Burada olmaktan çok mutluyum.

Turabi: Öncelikle başsağlığı diliyorum. Kimsenin yapmadığı şeyleri yapmaya çalıştım. Zaman zaman dalga geçtiler. Önemli olan bunları akıl etmek, cesaret etmekti. Keşke emeklere saygı göstersek. Keşke yakından tanımıyorsak uzaktan yargılamasak. Ben hep hayallerimi gerçekleştirdim. Ne mutlu bana. Herkese tavsiyem kimse hayallerini ertelemesin. Hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım.

Acun: Tahmin bile edemediğimiz 4 başarılı isim karşımızda. Bütün samimiyetimle söylüyorum bu dört isim de dahil olmak üzere diğer iki isim de dahil inanın ben kimin kazanacağını bulamıyorum. O kazanacak herhalde diyemiyorum.

Hakan: Şuan psikolojim çok garip 4-5 gün önce parkurdaydım. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten ben de buradan iki kişi kim çıkar bilemiyorum. Burada yapılan konuşmalar, duruşları var. Hepsi şampiyon adayı. Sonuna kadar hak ediyorlar.

Acun: All Star’dan bir isme söz verelim.

Ümit: Hepsine başarılar diliyorum. Çok zor bir sezondu. Güzel bir Survivor’dı. İnsanlar dışarıdan farklı bir gözle bakıyor. Benim de gönlüm birisinde tabi. Hepsi şampiyonluğu hak ediyor.

Cumali: Survivor kendisi zordu. Elendik geldik normal hayata alışmamız bir buçuk ay sürdü. Çok iyi yarışmacılar var.

Emre: Olağanüstü mücadele ettim. Güzel bir tecrübe oldu. Geldiğimde ortalık çok karışıktı bir baktım elendim. 11 gün kaldım.

Acun: Ben senin durumunu saymıyorum. Bir anda elenmen bana çok dokundu. Bizde bir şansın daha var. Bir kez daha seni görmek istiyoruz.

İpek: Çok yanlış bir zamanda Survivor’daydım. Kötü geçti benim için. Size karşı mahcup oldum.

Marcus: Benim talihsiz bir şey oldu. Kaburgamda yırtık vardı. İki hafta dinlendim. Ondan sonra ilk oyunda hissettim. Sonrasında elendim.

ELENEN YARIŞMACILARIN FAVORİ İSMİ: ADEM VE NAGİHAN

Acun: Burada oylama yapılsa kimi seçerdiniz?

Ramazan: Adem.

Murat: Damla.

Melih: Adem.

İpek: Adem.

Gamze: Nagihan.

Gizem: Adem.

Emre: Turabi.

Marcus: Adem.

Birsen: Nagihan.

Funda: Nagihan.

Yağmur: Nagihan.

Hakan: Nagihan.

Nevin: Nagihan.

Cumali: Adem.

Ecem: Adem.

Sema: Adem.

Nihat: Nagihan.

Yiğit: Adem.

Sahra: Adem.

Berna: Turabi.

Mustafa: Adem.

Elif: Adem.

Ümit: Adem.

Acun Ilıcalı: Anıl ve Hilmi Cem’i davet ediyorum. 6 isimden ikisi elenecek.

Anıl: Neler hissettiğimi tahmin edebiliyorlardır. Beş ay boyunca çok emek verdik. Açlıkla, özlemle mücadele ettik. Yarı finali garantilemenin mutluluğu var üzerimde.

Hilmi Cem: Dedim üçüncü kez geliyorsun artık heyecanlanmazsın. Çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda daha ayrıntılı konuşacağım. Heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum.

ACUN ILICALI İLE TURABİ ARASINDA GERGİNLİK

Hakan Hatipoğlu’nun Turabi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Acun Ilıcalı ile Turabi arasında gerginlik çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

Acun Ilıcalı: Sondan bir önceki anonsumu yapacağım. Dört isimden ikisi finale kalacak.

Adem: Beni destekleyen yarışmacı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yıl üstüne bir şey koyabilmişim. Bu açıdan çok mutluyum. Elenirsem çok üzülürüm. Bu hikayenin güzel bitmesini istiyorum.

Damla: Zorlu bir mücadelenin ardından buradayız. Bundan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Herkes emek verdi. Çok zordu. 2016’da da bu tecrübeyi yaşadım. Hakkımızda hayırlısı. Hayalim şampiyon olmak.

Nagihan: Elimizden gelen her şeyi fazlası ile yaptım. Çok zorlandım. Bir anne olduğum için evladımdan ayrı kaldığım için ben daha çok zorlandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Destekçilerim sayesinde buradayım. Gece gündüz tek bir şey için dua ediyorum o kupayı kaldırmak için.

Turabi konuşmak istemedi.

Nihat: Bence 2011’den 2018’e gelen süreçte çok mesafe kaydetti Survivor. Enlerin Survivor’ını dolduran bir Survivor yaşadık. Kim şampiyon olursa sebebi sorgulanamaz. Şampiyonu tahmin etmek çok zor.

Sema: Survivor bir performans yarışması. Çok güçlü, çok hızlı olmak, çok sağlam bir psikolojiye sahip olmak lazım. Hepsi de çok hak ediyor.

Mustafa: Survivor’a gönülden severek katıldım. Büyük şanstı. Çok güzel bir mücadele verdim. Gönüllülere dokunabildiysem ne mutlu bana. Hak eden kazansın.