Survivor 2018’in kazananı belli oldu! Survivor şampiyonu kim oldu?

Survivor 2018 acısıyla tatlısıyla sona erdi ve şampiyon belli oldu. Finale kadınlarda ve erkeklerde en başarılı iki isim kalmıştı. Boksör Adem Kılıçcı ve atlet Nagihan Karadere. Seyircilerin merakla beklediği an geldi Acun Ilıcalı Survivor 2018 şampiyonunu açıkladı. Şampiyon adayları neler söyledi? Final gecesi neler yaşandı? İşte Survivor 2018 şampiyonu...

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Acun Ilıcalı’nın sezonun başından beri belirttiği gibi Survivor tarihinin en zor yarışması yapıldı. Yarışmacılar zorlu parkurlar, atışlar, açlık, stres ve özlemle mücadele etti. Bazıları diğerlerinden daha dayanıklı çıktı. Kadınlarda ve erkeklerde sezonun en iyi yarışmacıları finale kaldı. Son dört isim: Hilmi Cem, Anıl, Nagihan ve Adem oldu. İlk Hilmi Cem, ardından Anıl elendi. Seyirciler Nagihan ile Adem arasında bir seçim yaptı. Survivor 2018’in şampiyonu belli oldu. Tüm sezonların en zorlu Survivor’ında finale kadar gelerek verilen oylar sonucunda şampiyon Adem oldu.

SURVİVOR 2018’İN ŞAMPİYONU: ADEM KILIÇCI





Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor’da bu yılın şampiyonu gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte açıklandı ve bir yarışma büyük bir mutluluğa ulaştı. Zorlu günler geçiren yarışmacılar finale kalabilme adına son ana kadar mücadele etmişlerdi. Dörtlü finalde Anıl, Hilmicem, Nagihan ve Adem yer almıştı. Yapılan oylamalarla birlikte Anıl ve Hilmicem son ikiye kalamadı ve Survivor’da elenen isimler oldu. Adem ve Nagihan arasında yapılan şampiyonluk oylamasının ardından Survivor 2018’in şampiyonu Adem oldu.

BİRİNCİ TURU GEÇENLER: ANIL, ADEM ve NAGİHAN (ELENEN: HİLMİ CEM)

Acun: Sırasız olarak birinci turu geçenleri açıklıyorum. Anıl, Adem ve Nagihan büyük finalde. Hilmi Cem elendi.

Hilmi Cem: Tabiki üzgünüm. Aynı zamanda mutluyum elimden geleni yaptım. En büyük misyonum örnek bir yarışmacı olmaktı. Hiç önemli değil. Elimden gelenin fazlasını yaptım.Tabi şampiyon olmak isterdim ama nasip değilmiş. Herkese çok teşekkür ederim. Bu bir yarışma. İnşallah gönüllere kendimi kazımışımdır.

Acun: Bence sonuna kadar örnek oldun. Ne kadar iyi bir insan olmanın, sevmenin, sevilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdin. Hem performansı hem de yüreğin ile örnek bir yarışmacı oldun. Yerin ayrı. Benim favorim sendin. Gönüllerin şampiyonu sensin.

İKİNCİ TURU GEÇENLER: NAGİHAN ve ADEM (ELENEN: ANIL)

Acun: Oylamayı durduruyorum. İki kişi son ikiye kalacak. Her şeyin kararını seyircimiz veriyor.

Anıl: Öncelikle herkese teşekkür ederim. Amacım aileme layık ve Survivor yakışan bir yarışmacı olmaktı. İnsanları beni evlatları gibi, dostları gibi görebilmişse ben kazanmışım demektir. Neden sizi alalım diye sormuştunuz. Ben de neler yapabileceğimi açıklamıştım. İnsan kaybetmek çok kolay. Kötü söz söylenebilecekken susmak çok zordur. İçim rahat yanımdaki isim de çok başarılı. Teşekkür ederim iyiki varsınız.

Acun: Adem ve Nagihan karşımda. Birazdan biri şampiyon olarak veda edecek.

SMS oylaması sonucu kazanan Adem oldu.

SURVİVOR HİLMİCEM KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda Survivor adlı yarışma programında 2 kez bulunan Hİlmi Cem İntepe 2 kez katıldığı programda büyük başarılar elde etmişti. 1992 doğumlu olan başarılı yarışmacı ilk programın ardından Bodrum Masalı adlı dizide “Kelebek” karakterine hayat vermişti. All Star’ın ilk kendisinin ikinci sezonu olan yarışmada Turabi ile olan dostluğu dikkatlerden kaçmamıştı. Muhteşem Yüzyıl ve Çılgın Dersane 4’te de oynayan Hilmi Cem İntepe, yarışmada kendisi için olan ilk sezonda şampiyon olmuş diğer sezonda ise üçüncülük elde etmişti.

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

1984 doğumlu milli atlet Fenerbahçe SK’de yetişmesinin ardından çeşitli bayrak yarışlarında madalyalar elde etti. 2012 Yaz Olimpiyatları’nda hatalı çıkışı sonrasında yarışmadan elenince büyük üzüntü yaşayan Karadere, Survivor 2016’da çeyrek finale kadar kalmayı başardı. Yarıştığı sezonda 5. olan Karadere sert mizacı ve hırslı yapısı ile dikkatleri üzerinde topladı.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Millli Boksör olarak Türkiye’yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor’da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı’ya güvendiğini ifade etmişti.

SURVİVOR ANIL KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmekte aynı zamanda Milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzon’ludur.