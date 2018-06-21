Survivor 2018’de dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor son bölümde adaylar dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı alan kadın ve erkek yarışmacı elenmek üzere birer isim söyledi. Toplu yapılan oylamadan da bir isim çıktı. Eleme Cuma akşamı yapılacak. İşte eleme adayları...

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Survivor’da dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Güçlü isimlerin zorlu yarışına tanık olan seyirciler desteklediği adayın son durumunu merak ediyor. Acun Ilıcalı, ada konseyinde iki önemli sürpriz açıkladı. İşte ayrıntılar…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI: TURABİ, HAKAN VE MURAT



Acun: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Yarışmacı sayımız 8. Elemeler hızlandı. Finale adını yazdıran ilk isim belli oldu. Adem tebrik ediyorum.

Adem: Tabi büyük onur. Sevenlerime aileme bunu yaşattığım için çok mutluyum. Oyunlarla kazanmasam bile sevenlerim beni bir şekilde oraya götürecekti. İnşallah tamamına erdiririz.

Nagihan: Açıkçası Adem’i tebrik ediyorum. 3 yoldan birini kapatmış oldum. Diğer iki yol SMS ve dokunulmazlık. Eğer olur da bir tanesini ya da iki tanesini alırsam finale giderim. SMS’e de güveniyorum. Kıbrıs’a gitmeyi çok istiyorum.

Acun: İki sürprizimiz var. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz, aç kaldınız. Daha önce birleşme partimiz vardı. Kalan 8 arkadaşımıza bir sürpriz yapmak istiyorum. Mini bir parti vereceğiz kumsalda. İki takım da güzel bir yemek yiyecek. Sonuna kadar hak ettiniz. Bu partinin sürpriz bir de konuğu var. Yarın akşam Kenan Doğulu gelecek. Sizin için çalacak ve söyleyecek.

Bir sürprizim daha var. Bu akşamki oylamanın sonucunu yarın akşam açıklamayacağız. Cuma günki yayında sizler çok önemli bir ödül oyunu oynayacaksınız. Ve bu ödül oyunundan kimsenin mahrum kalmasını istemiyoruz. Cuma günü ödül oyununu seyredecekler. Eleme sonucunu Cuma akşamki yayına aldık.

Turabi seninle ilgili Metin Kuş süre istemişti. Türkiye’deki hekimlerle görüştü. Metin abimizin ve görüştüğü doktor ekibin ortak kararını sana söylemem gerek. Şuanda vücudunda olan sakatlığın durumu oyunlarda oynamana izin vermeyecek. Bu kesin bir sonuç. Şuanda senin omurganı kalçana bağlayan kemiğinde bir kırık var. Doktorların raporuna göre bu kırığın daha fazla zorlanması durumunda daha ağır bir hasar oluşma riski var. Doktorlarımızın kesin değerlendirmesi sonucu aldığımız karar bundan sonraki hiçbir fiziksel oyunda oynayamayacaksın.

Çok üzüldüğünü biliyorum. Herhangi bir zorlama hayati bir risk taşıyor. Oynayabileceğin tek oyun büyük ödül oyunu. Oturduğunuz yerde oynayacaksınız. O da senin oynadığın son oyun olacak. Senin Survivor’daki oyun bölümün tamamlanmış oldu. Ben de çok üzgünüm. İkinci bölüm ile ilgili açıklama yapmalıyım.

Yarışamayacakasın, dokunulmazlık oyunu da oynayamayacaksın. Bununla ilgili de kararımız şöyle: Biz Survivor’da şimdiye kadar sakatlıklar bir aydan fazla ise yarışmacılardan veda etmek zorunda kaldığımız isimler oldu. Senin durumun bu kapsama girmiyor. Oynayamayacağın gün sayısı 15. Sevenlerinin verdikleri oylar var. Bu noktada seni oyun dışında bırakmamız söz konusu olmaz. Daha önce Semih de buna benzer bir olay yaşadık. Yarışmacımızı elemiyoruz. Takdiri seyircimize bırakıyoruz. Son kalan yarışmacılar için yeni bir oylama olacak.

Turabi: Çok sıkıntılı bir durum. 3 sezon dolusu Survivor’ın yapamdığını Metin Kuş yaptı. Herkesi geçtik Metin Kuş’u geçemedik. Saygı duyuyorum kararına benim iyiliğimi düşünüyor. Survivor şaka yapıyor gibi. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde gideceğim demek ki.. Sakatlık beni yavaşlattı. Kusura bakmasın hocalarım, annem, babam, kardeşlerim…Belki de hayırlısı budur. Gidebildiğim kadar gideceğim.

Oylama sonucu belirlenen eleme adayı: TURABİ

Turabi: Söyleyecek bir şey yok. Adayız aday olmaya da devam edeceğiz. Kurbanlık koyun gibi.

Anıl: Sonlara yaklaştık. Gönüllüler olarak misyon belirlemiştik mümkün olduğu kadar fazla kişi finale gitmek için. Takım arkadaşlarımızın ismini söylemek zorundayız. Üzücü bir durum. HAKAN

Hakan: Çok normal bir şey. Bir takımız. Bir yandan herkes kendine yakın olanı korumaya çalışıyor. Saygı duyuyorum.

Nagihan: Amacımız karşı takımı eksiltmekti. Yeteri kadar eksilttik. Kimse alınmasın lütfen MURAT.

Murat: Söyleyecek pek bir şey yok. Çok az kişiyiz.Şampiyon Gönüllüler oldu diyebilirim. Bu noktaya gelmemizi birbirimize borçluyuz. Bu oyunun kuralı. Kimseye alınganlık göstermeyeceğim. Anlayışla karşılıyorum.