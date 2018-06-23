Survivor’da Nef’es kesen ödül! Survivor tarihinin en büyük ödülünü kimler kazandı?

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü sahiplerini buldu… Kıbrıs’taki büyük finale sayılı günler kala düzenlenen ödül oyununu kazanan yarışmacılar Nef Sancaktepe’de dört adet 2+1 dairenin sahibi oldu. Survivor final heyecanı her geçen hafta daha da tırmanıyor. 29 Haziran’da Kıbrıs’ta final yapacak Survivor, final kadar büyük bir heyecanı da bu gece yaşattı. Survivor’da program tarihinin en büyük ödülü bu gece sahiplerini buldu.

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Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe'de 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.

Surivor’ın bu bölümünde Acun Ilıcalı, büyük ödül olarak 4 ev vereceğini açıklamıştı.

Survivor 106. bölümde yarışmacılar anneleri ile beraber yarıştı. Yarışmada anne ve çocuklara paralel sorular soruldu. Ödülü kazanmayı hak eden yarışmacılar belli oldu.

İşte ev ödülünü kazanan yarışmacılar;

Annelere sorulan 10 soruyu da doğru bilen ilk isim Hakan oldu. Böylece 4 ev ödülünden ilkini Hakan kazanmış oldu.

Ev ödülünü kazanan ikinci yarışmacı ise Anıl oldu. Anıl ‘Annem hep evi olsun istiyordu. Evi annemin üzerine yapacağım’ dedi.

Ev ödülünü kazanan üçüncü isim Turabi oldu.



Son ev ödülü için Nagihan ve Murat arasında büyük bir çekişme yaşandı. Acun Ilıcalı’nın ‘son evi paylaşma’ teklifini kabul eden ikili evin sahibi oldu.

Nagihan ve Murat kazandıkları evi bölüşecekler.