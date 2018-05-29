Survivor 2018’de kim elendi? İşte adaya veda eden isim…

Survivor 2018'de finale az bir zaman kala adaya bir kişi veda etti. Birer dokunulmazlık kazanıp birer dokunulmazlık kaybeden takımlar elenmek üzere ikişer isim belirledi. Gönüllüler'den Yağmur ve Hakan, Ünlüler'den Mustafa ve Turabi aday oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte ada konseyinde konuşulanlar...

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Survivor 2018’de son bölümde elemeler yerine Turabi-Adem kavgası ada konseyine damga vurdu. İkilinin üçüncü tartışması üzerine Acun Ilıcalı’dan ciddi bir uyarı geldi. Acun Ilıcalı Adem’e “Ben şöyle bir şey hatırlamıyorum seni buraya davet ettik evet, burada olmandan da mutluyuz ama zorla getirmedik” dedi. Peki Acun bu sözleri Adem’e neden söyledi? İşte ada konseyinde konuşulanlar ve bu hafta elenen isim…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: YAĞMUR



Acun: Survivor’da bir eleme konseyi. Dört adaydan biri veda edecek. Gerçekten üzücü olaylar oldu. İstemediğimiz olaylar. Ada şartlarını biliyoruz. Fakat bu yarışmanın kuralları var. Adem ve Turabi ulaştığınız yer bizim kabul edeceğimiz bir yer değil. Adem ile başlayalım. Pişman olduğunu düşünüyorum.

Adem: Sonra konuşsam olur mu?

Turabi: Yine bir kargaşa benim canım sıkan tek bir olay var. 2014’ten beri yaşanıyor. Dans ile ilgili dalga geçiliyor. Hayalim olan bir şey ile dalga geçmek saçmalık. Ben hiçbir zaman Türkiye’nin en iyi dövüşçüsüyüm demedim. Dansçı olduğum için geldim. Gurur duyuyorum bununla ilgili utanmıyorum bu benim hayalimdi. Çocukluğumdan beri dövüşle ilgilendim. Sanki bne dövüşçü olarak geldim ve aşağılama politikası…

Senenin 6 ayı dans ettim yurtdışında 6 ay dövüştüm. Bana göre insan insandır ne iş yaptığı önemli değildir. Dansla ve dövüşerek paramı kazandım. Herkes aynı şartlarda dünyaya gelmiyor. Kalkıp şişme magazinlere inanıp gelip bana kimse laf etmesin. Bu emeğe ihanettir. Benim ne emeklerle buraya geldiğimi kimse bilemez. Ben kimsenin özel hayatıyla ilgilenmiyorum. Herkesten rica ediyorum özel hayatımdan uzak durun. Kalkıp internetteki haberlerle beni kınamayın. Buraki dövüş alanı değil. Kimsenin dövüşçülüğü beni ilgilendirmiyor. Benim tek canımı sıkan konu bu. Yaptığım bir terbiyesizlik varsa özür diliyorum. Vereceğin her cezaya boynum kıldan ince.

Adem: Çok güzel çalışmış. Her konseyden önce bir iki saat çalışır ve lastiği nereye çekeceğini iyi bilir. Biri bana belden aşağı vurursa ben de ona belden aşağı vururum. Herkes hak ettiği şekilde yargılanır. Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanmayı kabul edeceksin. Ben Nagihan ile ilgili rahatsızlığımı söylediğimde ucuz kahramanlık yaptı. Herkes birey, herkes kendini ifade edebilir. Yine aynı sembolde oynadık. Oyunu kazandı.

Bizi burada bir hiç gibi görmesi onun art niyetliliği. Ben kaybedince bence oturdum. Bu sana gelsin Nagihan gibi tahrik edici cümleler kurdu. Bence gelince Merve ‘Ayıp ediyorsun’ diye sitem etti. Turabi ‘Sen karışma’ deyince muhatap almak zorunda kaldım. Ben de yıllarca milli üniforma giydim. Kaybederek buralara geldim. Ben bu adamın bugün tuzağına düştüm. Her şeyi planlı programlı. Beni de bugün nasıl kendisi ile muhatap etmesi gerektiğini bilen birisi. Bu bir daha yaşanmayacak, alet olmayacağım. Anneme, babama bütün insanlara söz veriyorum.

Turabi: Kendi tarzımda sevinç yapıyorum. Beni yazanları arkadaş olarak görmüyorum. Ben konuşmak istemiyorum artık. Özel hayata girme!

Adem: Sen özel hayatıma çok iyi girdin.Sanki ben lüks bir kulübe zembille indirilmişim gibi… Ben tırnaklarımla geldim buraya. Bir şeyleri başarıp tırnaklarınla gelmek emek ister. Burada bir kişi sabit ama onunla kavga eden değişiyor. İnsan bir kendinde hata arar. Empati kurması lazım. En fazla kötü söz kuran odur. Hak ettiği şekilde konuştum. Ben çukurun içine çekilen tarafım.

Acun: İkinizin mesleğine de saygı duyuyorum. Birincisi karşılıklı söylenen kötü sözler var birçoğunu yayınlamadık. Bununla ilgili daha uzun görüntüleri internete koyacağız. Açıkçası Turabi’nin ben kazandım armağan ediyorum sözünde atağa geçecek bir şey yok. Orada Turabi’ye karşı saldırıda bulunmanı gerektirecek bir durum yok. Önemli üç konu var. Ben şöyle bir şey hatırlamıyorum seni buraya davet ettik evet, burada olmandan da mutluyuz ama zorla getirmedik. Şöyle yaparım Survivor’ı cümlen bize geliyor. İkincisi kameraman arkadaşa karşı yaptığın bir şey var bunu asla kabul etmiyoruz. Bu bize karşı yapılmış bir hareket. Üçüncü Nagihan ile ilgili söylediğin cümle. Kesinlikle ne demek istediğini anlıyorum ama bu da üçüncü yanlış.

Nagihan: Zaten iki arkadaş da konuştu. Adem ile konuştuk. Ben yanlış anlamışım uzatmaya gerek yok. Yanlış anladığım için kendimi kaybettim.

Acun: Adem biz bu olayda bu sinir dolu konuşmaları oyun heyecanını kattığımız zaman ciddi bir şekilde uyararak dondurmak istiyoruz. Biz kimseye yaptırımlar yapmak istemiyoruz. Üzülerek söylüyorum kurallar olmak zorunda. Bundan sonra aranızda belli bir çerçevede ilişki geçeceğine söz veriyor musunuz. Ciddi bir şekilde uyarıyorum. Bir daha yükselmeyeceğiniz düşünüyorum.

Adem: Böyle bir rahatsızlık verdiğim için özür diliyorum. Böyle seviyesiz bir duruma düşmek istemezdim. Bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmayacağına söz veriyorum.

Turabi: Cevabım olumludur.

Acun: Birbirinizle konuşmanıza gerek yok hassas davranın. Önümüzdeki Perşembe akşamı Dominik’te toplu oylama yapacağız. Hızlandırılmış çekimler yapılacak.

Arkadaşlar bu akşamın asıl önemli konusu eleme. Dört aday var: Yağmur, Hakan, Mustafa ve Turabi. Performanslardan konuşalım. Ödül bu hafta peynirli börek ve çay. Erkeklerde; Turabi ve Anıl. Kadınlarda; Damla ve Sema. Sıra geldi bu akşamki konseyin sebebine… Dört adayımız var.

Yağmur: Acun Bey. Çok güzel ödüller kazandık. Buradan elenmek istemiyorum. Hayırlısı olsun. Takımımdan çok sevdiğim bir isimle aynı potadayım.

Hakan: Aday olmak zor. Burada bir an önce açıklansın da belli olsun istiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Mustafa: Survivor benim için sevgili gibi. Olur da ayrılırsam bana yaşattığı güzel günleri hatırlayacağım.

Turabi: Söylenecek söz yok. Her ne plan olursa olsun planda olan yaşanmaz nasipte olan yaşanır. Gitmezsem sıkıntı büyük.

Bu hafta adaya veda eden isim: YAĞMUR

YAĞMUR: Çok farklı bir duygu geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Çok mutluyum çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel bir ödül kazandım. Buraya kadarmış. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Çok teşekkür ederim yaşattıklarınız için.