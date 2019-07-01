Şampiyon belli oldu! İşte Survivor 2019 Türkiye finalistler ve Yunanistan şampiyonu… (Finale kimler kaldı?)

Şampiyon belli oldu! İşte Survivor 2019 Türkiye finalistler ve Yunanistan şampiyonu… (Finale kimler kaldı?)

Survivor yarı finalinde Seda, Okay ve Yusuf arasında yapılan SMS oylamasına göre büyük finalde son ikiye kalan yarışmacılar; Yusuf ve Seda oldu. Yunanistan takımında ise şampiyon dün akşam belli oldu. Survivor Yunanistan şampiyonu hırslı ve başarılı yarışmacı Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye şampiyonu ise bugün belli olacak. İşte Survivor son bölümden detaylar...

Survivor Türkiye yarı finalinde dün akşam Okay, Seda ve Yusuf yarıştı. Üç isim SMS oylamasına çıktı ve finalistler belli oldu. Türk takımında elenerek hayallerine veda eden isim Okay oldu. Yunanistan takımında ise şampiyon ipini göğüsleyen Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye şampiyonu ise bu akşam belli olacak. İşte Survivor final gecesiyle ilgili detaylar…

SURVİVOR TÜRKİYE FİNALİSTLERİ: YUSUF ve SEDA

SURVİVOR YUNANİSTAN ŞAMPİYONU: KATERINA DALAKA



BÜYÜK FİNAL BODRUM KALESİ’NDE

Survivor 2019’un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum’da olacak. Survivor’ın final bölümü ise 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek.

SURVİVOR 2019 FİNAL FRAGMANI



Survivor 2019’un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu bir isim daha yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında, Seda, Okay ve Yusuf arasından bir isim daha Survivor’dan elendi. Halk oylaması sonucu, 1 Temmuz’daki büyük finalde yer alacak olan Türk takımındaki iki isim Acun Ilıcalı tarafından Yusuf ve Seda olarak açıklandı. Survivor’un yarı finalinde elenen Okay, duygusal bir konuşma yaptı.

YUNAN TAKIMI ELEME

Afroditi: Hep buraya ulaşmayı hedefledim. Çok heyecanlıyım. Yaşadığım tüm sıkıntılar beni büyüttü.

Dimitra: Burdaki insanlar çok teşekkür ediyorum. Kaybedersem çok üzüleceğim ama başka şeyler de kazandım.

Nikos: Kalp atışlarımın o kadar hızlı çarptığını hiç duymamıştım. 5 aydır savaştım ve son savaşa geldik. Umarım başarırım.

Sunucu Sakis: Oylama sonuçları geldi finale kalan isimler belli olacak. Finale kalan isimler Dimitra ve Dalaka oldu. Survivor’da yunan takımında yarı finalde elenen isimler Nikos ve Afroditi oldu.

Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.



SURVİVOR SON BÖLÜMDE KONUŞULANLAR

Acun: Bu akşam değişik şeyler yapacağız. İki ülkede aynı anda yayın yapacağız ama yayın aynı olamayacak. İlk defa bir şey deniyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu akşam koca sezonun şampiyonu belli olacak. Yunan takımının şampiyonu belli olurken, Türk takımında da finalistler belli olacak. Elenen yarışmacılardan Sude ve Bora burda. Onlara söz verelim.

Bora: Öncelikle orda oturacak dört kişiye başarılar diliyorum. Çok farklı bir deneyimdi.

Acun: En son üzüldüğünde parkuru parçaladın.

Bora: Son anda elenmek beni üzdü. Elendiğim kişi Okay’dı. Ona da başarılar diliyorum.

Sude: Öncelikle herkes tekrar hoşgeldi. Televizyondan izlenildiği gibi değil, evde heryeri denedim uyuyamadım. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum.

Acun: Birazdan oylama başlayacak. Seda veya Emre’den biri devam edecek biri elenecek. Rakibinden daha az oy alarak yarı finale veda eden isim EMRE oldu.

Emre: Kendimi bildim bileli en çok duyduğumu sorulardan biri ne değişik bir adamsın oldu. Ben ben olmaya devam ettim. Konuştukça komnuştular, yetmedi karıştılar. Ben hep kendime baktım, gelişmeye baktım.

Acun: İki ülkede aynı anda farklı yayın yapıyoruz. Yunanistan Yunan takımının vtrleri gelecek, ülkemizde ise Türk takımının vtrleri gelecek.