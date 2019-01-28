Survivor 2019 için geri sayım başladı! Survivor Türkiye Yunanistan yarışmacıları kimler?
Acun Ilıcalı, Survivor 2019 için adımını Dominik’e attı. Uzun zamandır ekranların fenomeni olan program bu sene de merak ve heyecanla bekleniyor. Acun her sene olduğu gibi bu sene de sürprizlerini bir bir açıklayacak. Daha önce Türkiye ve Yunanistan takımları yarışmış ve Türkiye galip gelmişti. Peki Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor Türkiye Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de TV8’de başlayacak.
SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI
1- Hakan Kanık
2- Seda Ocak
3- Kader Karakaya
4- Melisa Emirbayer
5- Ecem Onaran
6- Hikmet Tuğsuz
7- Atakan Işıktutan
8- Büşra Yalçın
9- Sude Burcu
10- Okay Köksal
11- Bora Edin
12- Yusuf Karakaya