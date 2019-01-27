İlk tanıtım geldi! Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Eski yarışmacının ikizi de Survivor yarışmacıları arasında

İlk tanıtım geldi! Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Eski yarışmacının ikizi de Survivor yarışmacıları arasında

Survivor 2019'un yarışmacıları ve başlangıç tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'un yeni adasına ilk adımı ben attım diyerek Survivor 2019'un ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor'da tüm yarışmacılar belli olurken daha önceki yıllarda yarışmada başarılı bir performans sergileyen Sema Aydemir'in ikizi de 2019 kadrosunda. İşte ilk fragman...

Survivor 2019 için geri sayım başladı. Acun ılıcalı Survivor’ın bu yıl 2 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. Ayrıca tüm yarışmacılar da belli oldu. İşte Survivor 2019 yarışmacıları ve ilk fragman…

SURVİVOR 2019’DA SEMA’NIN İKİZ KARDEŞİ

Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Acun IlıcalI tarafından açıklanan 12 kişilik yarışmacı kadrosun arasında yer alan Seda Ocak, eski Survivor yarışmacısı olan Sema’nın ikiz kardeşi olarak da tanınıyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Seda Ocak, 34 yaşında ve Bursalı…

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, “Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın” ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Hakan Kanık

2- Seda Ocak

3- Kader Karakaya

4- Melisa Emirbayer

5- Ecem Onaran

6- Hikmet Tuğsuz

7- Atakan Işıktutan

8- Büşra Yalçın

9- Sude Burcu

10- Okay Köksal

11- Bora Edin

12- Yusuf Karakaya