Survivor 2019 ne zaman? Survivor 2019’da dikkat çeken yarışmacılar!

Survivor 2019'un başlayacağı tarih merak konusu olurken birçok yarışmacı hakkında da detaylar araştırılıyor. Survivor 2019'da hangi yarışmacılar yer alacak? Başlamasına kısa süre kalan Survivor'da yarışacak isimler dikkat çekiyor... İşte Survivor 2019 ne zaman sorusunun cevabı ve ayrıntılar...

Survivor’ın başlamasına çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacıların birçoğu belli oldu. Survivor’ın başlayacağı tarih yeniyıl gecesi duyurulmuştu. Acun ılıcalı Survivor'ın bu yıl 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Survivor’da yarışacak bazı isimler dikkat çekti. Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Acun IlıcalI tarafından açıklanan 12 kişilik yarışmacı kadrosun arasında yer alan Seda Ocak, eski Survivor yarışmacısı olan Sema'nın ikiz kardeşi olarak da tanınıyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Seda Ocak, 34 yaşında ve Bursalı.

SURVİVOR’DA KİMLER YARIŞACAK?

1- Hakan Kanık

3- Kader Karakaya

4- Melisa Emirbayer

5- Ecem Onaran

6- Hikmet Tuğsuz

7- Atakan Işıktutan

8- Büşra Yalçın

9- Sude Burcu

10- Okay Köksal

11- Bora Edin

12- Yusuf Karakaya

İLK FOTOĞRAFI ACUN PAYLAŞMIŞTI

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor’ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.