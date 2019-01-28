Survivor 2019 ne zaman? Survivor 2019’da dikkat çeken yarışmacılar!

Survivor’ın başlamasına çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacıların birçoğu belli oldu. Survivor’ın başlayacağı tarih yeniyıl gecesi duyurulmuştu. Acun ılıcalı Survivor'ın bu yıl 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Survivor’da yarışacak bazı isimler dikkat çekti. Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Acun IlıcalI tarafından açıklanan 12 kişilik yarışmacı kadrosun arasında yer alan Seda Ocak, eski Survivor yarışmacısı olan Sema'nın ikiz kardeşi olarak da tanınıyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Seda Ocak, 34 yaşında ve Bursalı.
SURVİVOR’DA KİMLER YARIŞACAK?
1- Hakan Kanık
3- Kader Karakaya
4- Melisa Emirbayer
5- Ecem Onaran
6- Hikmet Tuğsuz
7- Atakan Işıktutan
8- Büşra Yalçın
9- Sude Burcu
10- Okay Köksal
11- Bora Edin
12- Yusuf Karakaya
İLK FOTOĞRAFI ACUN PAYLAŞMIŞTI
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor’ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.