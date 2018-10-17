Survivor 2019’un ilk yarışmacısı belli oldu! MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir Türkiye takımında yarışacak

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TV8’de yayınlanan ‘Yemekteyiz’ programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu.

TV8’in yeni sezon projesi olan ‘MasterChef’e de katılan Murat Özdemir, programda en dikkat çeken isim oldu. Adından sıkça söz ettiren Murat Özdemir’in Survivor 2019’da da Türkiye takımında yarışacak. Murat Özdemir’in yeni sezonda Survivor’da büyük etki yaratacağı konuşuluyor.

Geçen günlerde TV8’de ekrana gelen ‘Gel Konuşalım’ programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, ‘Survivor 2019’ için şunları söylemişti: “Survivor’da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan’ı tarıyor şu anda. Şubat 2019’da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor’ın şu anda Türkiye’de yeri ayrı. Yunanistan’da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor.”