Survivor 2020 ayak tenisi iddiasında bu kez kazanan değişti!

Survivor 2020'nin bu akşamki 47. yeni bölümünde ayak tenisi maçı geceye damgasını vurdu. Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım'ın iddiası sonrası oynanan ayak tenisi maçında kazanan takım önceki karşılaşmalara göre farklı oldu. Peki Bu akşam Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? İşte Survivor'daki son gelişmeler...

Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasındaki iddia sonrası bu akşam yeni bir ayak tenisi mücadelesi gerçekleşti. Survivor 2020 ile Acun Medya arasındaki mücadele nefesleri keserken bu kez kazanan takım değişti. İşte Survivor’da bu akşam oynanan ayak tenisi maçını kazanan takım ve gecede yaşananlar…

SURVİVOR’DA AYAK TENİSİNİ KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam Acun Medya ile Survivor 2020 takımları arasında ayak tenisi mücadelesi yapıldı. Sercan, Ardahan ve Yasin üçlüsüne karşı, Acun, İrem ve Ersin üçlüsü mücadele etti. Daha önce oynanan mücadeleleri kazanan Acun Medya bu akşam 3-2’lik skor ile yenildi. Ayak tenisinde deneyimli olan Acun Medya yenilirken, kazanan takım ve iddiada Survivor 2020 takımını destekleyen yarışmacılar büyük sevinç yaşadı.

BİREYSEL SEMBOL OYUNU

Survivor’da bu akşam oynanan bireysel sembol oyunlarında erkekler ve kadınlarda birinciler belli oldu. Kadınlarda Evrim ile Nisa arasındaki mücadeleyi Nisa kazanmayı başardı. Erkeklerde ise Cemal Can ile Ersin Korkut yarıştı. Kazanan isim Ersin oldu ve sembol ödülü hanesine bir sayı eklemeyi başardı.