Survivor 2020 Gönüllüler takımında yarışan Makbule Karabudak corona virüse yakalandı

Yarışmaya katılmadan önce “Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum” diyerek dikkatleri üzerine çeken, Survivor 2020 yarışmasının ‘Gönüllüler’ takımında yer alan Makbule Karabudak’ın corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Şubat ayında elenerek Dominik’ten ayrılan ve ebelik mesleğine geri dönen Karabudak, o dönem “Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, ‘Her şeyde vardır bir hayır’ diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor’a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için ‘Evdekalın’ güzel günler yakın” demişti. Sosyal medya hesabından ‘geçmiş olsun’ mesajlarına teşekkür eden Karabudak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.