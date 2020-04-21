Survivor 2020 iletişim ödülünde duygusal anlar! Nisa: Eve gitmek istiyorum…

Survivor 2020’de bu akşam iki takım iletişim ödülü için parkurda mücadele etti. Yarışmada gülen taraf Gönüllüler oldu ve aileleriyle mesajlaşma ödülünü kazandı. Sırayla aileleriyle konuşan yarışmacılardan Nisa, anne ve babasıyla konuşurken ‘Eve gitmek istiyorum’ açıklamaları dikkat çekti. İşte o anlar…

NİSA: “EVE GİTMEK İSTİYORUM”

Nisa Bölükbaşı, anne ve babasıyla konuşurken, eve gitmek istiyorum mesajı yazarken, Nisa’nın babası ise: ‘Zaten gelemezsin sınırlar kapalı’ şeklinde karşılık verdi.

Nisa: “Kazanmak istemiyorum. Sadece eve gitmek istiyorum”

Nisa :” Kendi hayatımı istiyorum. Sizi istiyorum, evimi istiyorum”

Babası :” Sağlam dur. Eve zaten gelemezsin sınırlar kapalı”