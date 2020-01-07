Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor ne zaman başlayacak belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın başlama tarihinin yanı sıra Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığını da duyurdu.

TV8 ekranlarında her yıl reyting rekorları kıran Survivor yarışması için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda yarışacak ünlüler arasında kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut’un olduğu açıklanmıştı. Ilıcalı ikinci isim olarak da ‘Surivor’un ilk şampiyonu’ Uğur Pektaş'ın ismini vermişti. Peki Survivor ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor’un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Acun Ilıcalı, Survivor’ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar’da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş’ın da yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtmişti. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.