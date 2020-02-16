Survivor 2020 performans ligi nedir?

İzlenme rekorları kıran Survivor yarışmasında yeni kurallar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu yıl performans ligi kurulduğu açıklandı. Peki Survivor performans ligi nedir?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan başladı. Bugün ilk bölümü ekranlara gelen yarışmada ilk oyun da oynandı. Yarışmanın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, bu yıl Survivor’da ‘Performans ligi’ olacağını açıkladı. Peki Survivor performans ligi nedir?

PERFORMANS LİGİ NEDİR?

Survivor performans ligini anlatan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

Her oyuna katılmaktan 1 puan,

Galibiyet 2 puan (Bire bir kazanıldığında)

İkili oyunlarda kaybedersen eksi 1 puan,

Takımla beraber kazanıldığında 1 puan, kaybedildiğinde eksi 2 puan,

Takımın kazanması durumunda 1 puan,

Haftalık olarak hesaplanan puanların ardından iki takımdan da en iyi iki erkek ve en iyi iki kadın yarışmacı haftanın şampiyonunu belirlemek için mücadele edecek. Detaylar acunn.com adresinde yer almaktadır.