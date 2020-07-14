Survivor 2020 şampiyonu kim olacak? Cemal Can mı, Barış mı?

Survivor 2020 şampiyonu kim olacak? Cemal Can mı, Barış mı?

Survivor 2020 yarışmasınra büyük final bugün gerçekleşiyor. Galataport İstanbul'dan canlı yayınlanan final bölümünde SMS oyları sonrasında Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Finalist olan iki isimden Cemal Can'ın mı yoksa Barış'ın mı şampiyon olacağı ise merak konusu.

Bu yıl pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre daha uzun süren Survivor 2020 yarışmasının büyük finali bugün yapılıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020’de şampiyon bu gece belli olacak. Dün yayınlanan yarı finalde Yasin Obuz elenmiş ve finale Cemal Can ile Barış kalmıştı. Peki Survivor 2020’de şampiyon kim olacak?

SURVİVOR 2020’NİN ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR

Survivor 2020’de artık sona gelindi. Uzun soluklu maceranın ardından finale kalan yarışmacılar Cemal Can ve Barış Murat Yağcı oldu. Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyor. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.





SURVİVOR’DA BÜYÜK FİNAL

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışması bugün sona erecek. Şampiyonuun belli olacağı gecede izleyicilere sürpriz görüntüler aktarılacak. Survivor büyük finali Galataport İstanbul’da kurulan özel bir platform ile canlı yayınlanıyor.

SURVİVOR FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?

Survivor takipçileri, Survivor şampiyonun kaç para ödül alacağını merak ediyor. Bu seneki ödül açıklanmadı ancak geçen sene Survivor şampiyonu olan ismin 500 bin lira ödül aldığını biliniyor. Bu seneki şampiyonun da aynı ödülü alması bekleniyor.