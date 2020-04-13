Survivor 2020 şarkı yarışmasında Nisa, Sercan’ı üzdü

Bir süredir aralarında yakınlaşma olduğu ve Survivor adasında Nisa ve Sercan aşkı yaşandığına dair haberler çıkıyordu. Ancak Nisa'nın dün akşam gerçekleşen şarkı performansı yarışmasında Sercan'a düşük puan vermesi dikkat çekti.

Herkesin merak ettiği olayların başında Nisa'nın Sercan'a kaç puan vereceği ve diğer taraftan Sercan'ın Nisa'ya kaç puan vereceği merak ediliyordu.

Sercan sahneye Halil Sezai'nin sonbahar isimli şarkısı ile çıktı. Tüm takım arkadaşları yüksek puan verirken karşı takımdan kötü puanlar geldi. Özellikle Sercan ile Nisa aşkı uzun süredir gündeme geliyordu. Nisa'nın 5 puan yazması herkesi çok üzerken bu olay sonrasında Sercan'ın modunu düşürdü.

Daha sonrasında performansını sergilemek üzere sahneye çıkan Nisa’ya da Sercan 5 puan vererek tepkisini gösterdi.