Survivor 2020 Ünlüler | Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor'da kıyasıya mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan yarışmadan yer alacak tüm yarışmacılar belli oldu. şte Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması hakkında detaylar…
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.