Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu…

Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor’da kıyasıya mücadele edecek. Survivor'da bu sezon yer alacak yarışmacılar belli oldu. Uğur Pektaş'tan, Ersin Korkut'a, Cemal Can Canseven'den, MasterChef Yasin'e kadar tanıdık isimler Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alıyor. Bu sezon ünlüler ve gönüllüler formatında yarışılacak olan Survivor'ın başlama tarihi de resmen belli oldu. İşte detaylar...