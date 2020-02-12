Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor'da yeni sezonun başlaması için çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz senelerde kış aylarında ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor bu sene 16 Şubat'ta başlayacak. İşte Survivor yarışmacı kadrosu ve merak edilenler...

Survivor için geri sayım başladı, TV 8 ekranlarında yayınlanacak programda hangi isimlerin yer alacağı da belli oldu. Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer aldığını ve yarışmadan son haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu…

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör