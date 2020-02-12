Survivor 2020 yarışmacıları tam kadro! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor için geri sayım başladı, TV 8 ekranlarında yayınlanacak programda hangi isimlerin yer alacağı da belli oldu. Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer aldığını ve yarışmadan son haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu…
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör