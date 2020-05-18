Survivor 2020’de 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı Survivor’da birleşme tarihini açıkladı!

Survivor 2020’de 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı Survivor’da birleşme tarihini açıkladı!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından ada konseyinde eleme adayı belirlendi. Ada konseyinde ise Acun Ilcalı beklenen açıklamayı yaptı ve yarışmacıların kamplarının birleşeceği tarihi duyurdu. Survivor yarışmasında bu akşam eleme adayı hangi takımdan çıktı? Dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da birleşme ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Survivor 2020’nin 79. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanırken gece ise ada konseyi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor’un gidişatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Survivor takipçilerinin de uzun zamandır merak ettiği birleşmenin ne zaman olacağı belli oldu. Ilıcalı, yarışmacıların kamplarının birleşeceği tarihi duyururken, takım olarak devam edileceğini de sözlerine ekledi. İşte Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları…

SURİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında her gün yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Son olarak Ersin’in sakatlığı nedeniyle elenmesinin ardından 5 kişi kalan Ünlüler takımı ile 7 kişi olan Gönüllüler takımı dokunulmazlık için mücadele etti. Oyunun atış kısmında daha başarılı olan taraf Ünlüler oldu ve 10’a 3’lük büyük fark ile dokunulmazlığın sahibi oldu. Acun Ilıcalı dokunulmazlık ödülünü 3’te 3 yapan Emre’ye verdi.

EMRE: DEZENFEKTAN VAR MI?

Survivor 79. bölüm 2. dokunulmazlık oyunun ünlüler takımı kazandı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü ünlüler takımından Survivor Yunus Emre’ye verdi. Sembolü alan ünlüler takımından Survivor Yunus Emre “Dezenfektan var mı?” diye sordu. Survivor Yunus Emre’nin bu tavrı sonrası ortalık gerilme noktasına geldi. Acun Ilıcalı, duruma müdahale etti ve gerginliğini sonlandırdı.

BİRLEŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Survivor’da kampların birleşeceği tarih belli oldu. Acun Ilıcalı, bu akşam yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı uzun süredir merak edilen birleşme tarihini açıkladı. Ilıcalı, kampların Salı gününden sonra bayram haftasında yapılacağını duyurdu. Kampların birleşeceğini, takımların devam edeceğini açıklayan Ilıcalı ayrıca, salı günü yapılacak konseyde birleşmeyle ilgili tüm detayları paylaşacağını ifade etti.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşamki konsey dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı için yapıldı. Yarışmacıların oyları sonrasında Gönüllüler takımından Yasin eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR’DA YENİ DÖNEM

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı Survivor’un gidişatına yönelik haberler paylaştı. Ilıcalı, çeyrek final öncesi takımlardan biri 3 yarışmacıya düşerse yeni dönem başlayacağını ve bireysele dönüleceğini duyurdu.