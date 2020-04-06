Survivor 2020’de ada birleşmesi ne zaman? Survivor birleşme partisine çok az kaldı…

Survivor 2020’de ada birleşmesi ne zaman? Survivor birleşme partisine çok az kaldı…

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020’de finale doğru geri sayım hızla sürerken, seyircilerin büyük merakla beklediği birleşme partisi için de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Haftalar geçtikçe 17 yarışmacı kalan Survivor 2020’de internet kullanıcıları tarafından birleşme partisinin ne zaman olacağı aratılmaya başlandı. Finale yaklaşırken zorlu geçen parkurlardan galip çıkan yarışmacılar ada birleşmesi sonrası Dominik’te şampiyonluk yarışı verecek. Peki ada birleşmesi ne zaman olacak? İşe tüm detaylar…

Ünlüler ile gönüllülerin yarıştığı ve TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de ada birleşmesinin ne zaman olacağı Survivor 2020'nin takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Büyük finalin hızla yaklaştığı yarışmada heyecan gün geçtikçe yükselirken her sene eğlenceli anların yaşadığın birleşme partisinin ne zaman yapılacağı en çok aratılan konulardan biri oldu.

SURVİVOR 2020'DE BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, son ada konseyinde birleşme partisine dair açıklamalarda bulundu. Yarışmacıların ve izleyicilerin heyecanla beklediği birleşme partisinin önümüzdeki hafta yapılacağı açıklandı. Ilıcalı, birleşme partisinde şarkı yarışmasının da yapılacağını söyledi.