Survivor 2020’de araba ödülünü kim kazandı?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Survivor'da finale adım adım yaklaşılırken, ödüllerin büyüklüğü de artıyor. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün açıkladığı ödülün ardından bu akşam yarışmacılar 'Annenize Sorduk' oyunu oynadı. Oyunun ardından en iyi puanı yapan iki isim ise araba ödülü için yarıştı. Berkan ile Elif'in araba ödülü mücadelesi eğlenceli anlara sahne oldu. Peki Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar araba ödülü için mücadele etti. Survivor 2020’nin ilk araba ödülünü Mert ve Elif almıştı. Bu akşamki ‘Annenize Sorduk’ oyununda ise soruları doğru cevaplayan ve en fazla doğru yanıtı veren Berkan ve Elif araba ödülü için karşı karşıya geldi. İşte Survivor’da ödül oyununu kazanan isim…

SURVİVOR’DA ARABA ÖDÜLÜ HEYECANI

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde araba ödülü mücacelesi vardı. Son 7 ismin kaldığı Survivor’da yarışmacılar araba ödülünün sahibi olabilmek için ilk olarak ‘Annenize Sorduk’ adlı oyunda karşılaştı. Ardından en fazla doğru yanıtı veren iki isim (Berkan, Elif) araba ödülü için yarıştı. Bu akşamki araba ödülünü kazanan isim Elif Gören oldu. Böylece Elif Survivor 2020’deki 2. otomobil ödülünü kazanmış oldu.