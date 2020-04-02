Survivor 2020’de ayak tenisi rövanş maçının kazananı belli oldu! Maç sonrası Sercan ile Mert arasında gerginlik!

Survivor 2020’de ayak tenisi rövanş maçının kazananı belli oldu! Maç sonrası Sercan ile Mert arasında gerginlik!

Survivor'ın yeni bölümünde bu akşam ayak tenisi mücadelesi geceye damgasını vurdu. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunun rövanş maçı bu akşam oynandı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ile Sercan Yıldırım-Ersin Korkut arasında oynanan ayak tenisi maçını kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Gecede Sercan ile Mert'in sert diyaloğu ise dikkat çekti. İşte Survivor 2020'de bu akşam yaşananlar...

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde, iddia üzerine oynanan ayak tenisi maçı eğlenceği anlara sahne oldu. Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması bugün yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti. Ayak tenisi maçının kazananı ise Acun Medya ekibi oldu. Survivor’da bu akşam dikkat çeken bir diğer gelişme ise Sercan ile Mert arasındaki tartışma oldu.

AYAK TENİSİNDE KAZANAN KİM OLDU?

Bu akşam oynanan ayak tenisi maçında Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisinin rakibi Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisiydi. Normal şartlarda ayak tenisi rövanş karşılaşmasında Sercan Yıldırım ile Aycan aynı takımda olacaktı ancak Aycan’ın sağlık problemi nedeniyle yerine yedek olarak Ersin Korkut katıldı. Ayak tenisi mücadelesi eğlenceli anlara sahne olurken kazanan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan oldu.

SERCAN İLE MERT ARASINDA GERGİNLİK!

Ayak tenisi maçının ardından adaya dönen yarışmacılardan Sercan ile Mert arasında sert bir tartışma yaşandı. Ayak tenisiyle ilgili başlayan tartışmada ikili arasında şu konuşmalar geçti;

Sercan: Top tekniğin kötü, ayak tenisiyle alakalı top tekniğin kötü.

Mert: Nerede gördün?

Sercan: Gördüm. Top sektirişinden.

Mert: Bana göre kötü değil.

Sercan: Bir top tekniğini iyi olan bir futbolcuyu, ya da oyuncuyu ayakkabı bağlayışından tanırım. Bu kadar da egolu konuşuyorum.

Mert: “Ben çıksaydım yenerdik.” diyorum.

Sercan: Hayır. katılmıyorum sana.

Mert: Aynı şeyi bir daha söylüyorum. Bin kere de söylerim…

AYCAN HASTALANDI!

Gönüllüler ekibinden Aycan Yanaç, maç öncesinde hastalandı. Survivor doktoru Aycan’a müdahale etti. Yarışmacının sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.