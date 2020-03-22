Survivor 2020’de Barış ile Sercan arasında gerginlik! Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2020’de Barış ile Sercan arasında gerginlik! Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2020'nin bu akşamki 25. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın bu akşamki bölümünde Barış ile Sercan arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Peki Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor'dan son gelişmeler...

Bu akşam 25. bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. İki ekibin de kıyasıya mücadelesi dikkat çekerken, oyun esnasında Sercan ile Barış arasında gergin anlar yaşandı. İşte haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 25. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. İki ekibin de parkurlardaki kazanma hırsı izleyicileri ekrana kilitledi. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazananı belirleyen oyun Parviz ile Cemal Can arasında oynandı. Parviz’in son sayıyı almasıyla Ünlüler takımı 10’a 8’lik skor ile haftanın dokunulmazlık ödülünü kazanan takım oldu.

BARIŞ İLE SERCAN ARASINDA GERGİNLİK

Bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık oyunu esnasında Barış ile Sercan arasında gergin anlar yaşandı. Banch’te tartışan iki isim daha sonra sakinleşerek oyuna geri döndü.

Sercan: Benim şahsi fikrim sen yine ilk Ceyhun abiyle, ikinci eşleşmeyi zaten alsa da almasa da ikinci eşleşmede Ceyhun abiyi söyle.

Mert: Garanti sayı olsun.

Sercan: Çünkü adam da kötü yani.

Barış: Tamam ben ne yapayım? Ne istiyorsunuz?

Sercan: Senden bir şey istemiyoruz. Sadece seçim konusunda

Barış: Çünkü bana kimse cevap vermedi orada, şimdi başka bir şey söylüyor. Orada otururken bir soru sordum bana kimse cevap vermedi.

Sercan: Vermedi çünkü parkuru görelim. Ne, neyapıyor, kim?

Barış: Tamam ne yapıyoruz o zaman?

Sercan: Orada ne konuşuldu biliyor musun? Avantaja kim çıkar kim çıkmaz? Kendini iyi hisseden var mı? Bu kadar. Seçim konusuna sen daha orada niye giriyorsun ki? Onu anlamıyorum.

Barış: Çünkü kötü olduğumu bilin diye söylüyorum.

Sercan: O da kötü.