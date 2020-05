Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu sonrası sistem değişti! Acun Ilıcalı Survivor’daki yeni kuralları açıkladı!

Tv8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında bu akşam önemli gelişmeler yaşandı. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken, konsey gecesinde Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. İşte Survivor 2020’de bu akşam yaşananlar ve yeni kurallar…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık (erzak ödülü) oyunu oynandı. 4 kişi kalan ünlüler takımı ile 7 kişi kalan gönüllüler takımı ödül için mücadele etti. Bu akşamki dokunulmazlık ödülünü kazanan takım 10’a 5’lik skor ile Gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ise bu oyun ardından resmen bitmiş oldu. Bu hafta ünlülerden bir kişi elenecek ve yeni takımlar belirlenecek.

SURVİVOR’DA YENİ DÖNEM!

Survivor’ın bu akşamki bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı resmen sona erdi. Salı akşamındaki eleme sonrasında ünlülerin üç kişi kalacak olması nedeniyle yeni takımlar belirlenecek. Çarşamba günü yapılacak konseyde yeni takımlar belirlenecek.

ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Acun Ilıcalı, bu akşam ünlüler takımının üç kişi kalacağının kesinleşmesiyle birlikte yeni kuralları açıkladı. Survivor 2020’nin kalan bölümünde performansların ön plana çıkacağını açıklayan Ilıcalı, bu hafta cuma günü sembol finali yapılacağını ve 1 kişinin çeyrek finale yükseleceğini açıkladı. Acun Ilıcalı, 10 yarışmacının da teker teker performans yapacağını ve en iyi iki kişinin seçici olarak haftalık yeni takımları belirleyeceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı: “Artık performansınızın ön plana çıkıldığı döneme geldik”



Acun Ilıcalı: ” Bu hafta sembol finalinin sonucunda 1 kişi direk çeyrek finale kalacak çarşamba günü bir konsey olacak ve yeni takımlar belirlenecek. Parkurda hepiniz yarışacaksınız en iyi 2 isim takım kaptanları olup kendi takımlarını oluşturacaklar”

Acun Ilıcalı: ” Elemeden hemen sonra bütün oyunlarda kadın ve erkekler karışık oynayacak”

CEMAL CAN KORKUTTU!

Bu akşamki dokunulmazlık oyununda parkura çıkan Cemal Can herkesi korkuttu. Parkurdaki sürünme engelinde omuzundan sakatlanan Cemal Can’a doktor Metin Kuş müdahale etti. Cemal Can, omuzundan gelen sesten dolayı çok korktuğunu ifade ederken, doktor Metin Kuş ciddi bir durum olmadığını açıkladı. Cemal Can, kontrollerin ardından yarışa kaldığı yerden devam etti.

Dokunulmazlık Oyunu İstatistikleri

ÜNLÜLER (5)

Sercan 2/4

Elif 1/4

Yunus 1/4

Aycan 1/3

GÖNÜLLÜLER (10)

Barış (oynamadı)

Evrim 2/3

Cemal 1/2

Nisa 3/4

Ardahan 1/2

Berkan 2/2

Yasin 1/2