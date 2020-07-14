Survivor 2020’de finale kalan 2 isim belli oldu! Survivor’dan kim elendi? İşte Survivor finalistleri…

Survivor 2020'de yarı final heyecanı bu akşam yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki Survivor serüveni bu akşam İstanbul'da düzenlenen yarı final bölümüyle devam etti. Bu akşamki canlı yayın Galataport İstanbul'da düzenlenirken SMS oylamasının ardından bir yarışmacı daha şampiyonluk şansını yitirdi. 5 aydan fazla bir süredir Survivor'da mücadele eden Barış, Cemal Can ve Yasin yarı finalist olarak bu akşamki elemede yarıştı. Peki Survivor 2020'den elenen isim kim oldu? Survivor finaline kalan 2 isim kim? İşte bu akşamki Survivor yarı final bölümünde yaşananlar ve elenen yarışmacı...

Yılın en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor’da bu akşam yarı final heyecanı yaşandı. Survivor finalistlerinin belli olduğu gecede program, Galataport İstanbul’dan canlı olarak yayınlandı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2020’nin bu akşamki yarı final gecesinde Barış, Yasin ve Cemal Can üçlüsünden bir isim yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. SMS oylamasının ardından Survivor 2020’ye kimin veda ettiğini ve finale kalan 2 yarışmacının kim olduğunu sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA YARI FİNAL HEYECANI!

Survivor 2020’nin 135. bölümünde bu akşam yarı final gerçekleştirildi. Galataport İstanbul’da düzenlenen Survivor 2020 yarı finalinde Cemal Can, Yasin ve Barış finale kalabilmek için oylama sonuçlarını bekledi. Uzun süren Survivor 2020 macerasında bir isim daha elenerek hayallerine veda etti.

Survivor 2020’nin bu akşamki yarı finalinde hem yarışmacılara hem de izleyenlere eski görüntülerden VTR’ler paylaşıldı. Yarışmacıların komik anları ve duygusal anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da sona gelindi. Yarışmanın bu akşamki bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. 5 aydan fazla bir süredir Survivor’da mücadele eden isimlerden Cemal Can, Barış ve Yasin yarı finalist olarak İstanbul’daki canlı yayına katıldı. Dominik macerasını tamamlayarak yarı finale kalan bu üç isimden bir kişi SMS oylamasının ardından Survivor’a veda etti. Bu isim SMS’te en az oyu alan Yasin Obuz oldu ve Survivor 2020’de 3’üncü olmayı başardı.

SURVİVOR 2020’DE CEMAL CAN VE BARIŞ FİNALDE!

Survivor 2020’nin bu akşamki yarı final bölümü nefesleri kesti. İstanbul’da canlı yayınlanan Survivor yarı finalinde Yasin en az oyu alarak Survivor’a veda eden son isim oldu. Yasin’in elenmesinin ardından finale kalan iki isim Cemal Can ve Barış oldu. Survivor 2020’nin büyük finali 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul’dan canlı yayın ile ekranlara gelecek ve şampiyon belli olacak.

SURVİVOR YARI FİNALİNDE EĞLENCELİ DAKİKALAR

Bu akşam İstanbul’dan canlı yayınlanan Survivor 2020 yarı finalinde eleme öncesinde eğlenceli dakikalar da yaşandı. Survivor 2020 yarışmacılarının adada yaşadığı komik anlar ekranlara geldi. İşte o görüntüler…