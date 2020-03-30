Survivor 2020’de haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020’de haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde aday konseyi heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesi sonrasında konseyde haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Peki Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Tv8’de yayınlanan Survivor’ın bu akşamki 31. yeni bölümünde ada konseyi gerçekleşti. Haftanın ilk eleme adayı belirlenirken Sercan ile Barış arasındaki gerginlik hakkında Acun Ilıcalı’dan uyarı geldi. Peki Survivor 2020’de bu akşam haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi Salı akşamı adaya veda edecek. Bu akşam ise Gönüllüler ekibinden ilk eleme adayı oylama sonrasında belli oldu. Yarışmacıların oylaması sonrasında ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlendi.

ACUN ILICALI’DAN SERCAN’A UYARI

Acun Ilıcalı ada konseyinde Barış ile Sercan arasında yaşanan gerginlik sonrası yarışmacılara söz hakkı tanıdı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Sercan Yıldırım ile Barış Yağcı arasındaki tartışmada Barış’a küfür eden Sercan’a Acun Ilıcalı’dan uyarı geldi.

PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Acun Ilıcalı haftanın performans birincilerini ada konseyinde paylaştı. İşte haftanın birincileri…

Ünlüler takımı erkeklerde Sercan Yıldırım

Ünlüler takımı kadınlarda Aycan Yanaç

Gönüllüler takımı erkeklerde Barış Yağcı

Gönüllüler takımı kadınlarda Evrim Keklik,

haftanın performans birincileri oldu.