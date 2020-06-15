Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Acun Ilıcalı, Elif’in durumunu açıkladı!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığın ardından ise bir eleme adayı daha belli oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda Nisa ile Sercan'ın tartışması geceya damgasını vurdu. Peki Survivor'da 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Her pazar akşamı olduğu gibi bu pazar akşamı da Survivor’da ikinci dokunulmazlık ödülü ve eleme konseyi gerçekleşti. Survivor’da çeyrek finale bir kala bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından ada konseyi gerçekleşti. Her geçen gün şartların zorlaştığı Survivor’da bu akşam yaşanan tüm gelişmeler haberimizde…

SURVİVOR’DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi takım ile Kırmızı takım arasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Elif’in sakatlığı nedeniyle yer almadığı dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. İki takım arasında başa baş geçen mücadele 7-7’ye kadar geldi. Ancak oyunun son bölümünde kırmızı takım başarılı atışlarla durumu 10’a 8’e taşıdı ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu haftanın dokunulmazlık sembolü ise Berkan’a verildi.

ELEME ADAYI BELİRLENMEDİ!

Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde toplanıldı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetmiş ve kaptan Ardahan ilk eleme adayı seçilmişti. Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde Elif’in sakatlığı nedeniyle takımların eşit sayıda olmasından eleme adayı seçilmesine gerek olmadığını açıkladı.

ELİF’İN DURUMU

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün parkurda sakatlanan Elif hakkındaki bilgileri paylaştı. Ada konseyinde açıklamalarda bulunanan Acun Ilıcalı, Elif’in sakatlığıyla ilgili olarak, Dr. Metin Kuş’un Elif’in raporlarını Türkiye’ye gönderdiğini ve yapılan değerlendirmeler sonrasında Survivor’a devam edebileceği kararının alındığını ifade etti.

BÜYÜK ÖDÜL

Acun Ilıcalı, Survivor’da önümüzdeki gün oynanacak olan ödül oyunu hakkında ipucu paylaştı. Konseyde ödülün ne olduğunu merak eden yarışmacıların ısrarı sonrası Acun Ilıcalı, ödül çıtasını bir tık daha yukarı taşıdıklarını belirtti. Ilıcalı, yarışmacılara şehir değiştireceklerini ve özel bir jetle ödül bölgesine gideceklerini ipucu olarak paylaştı. Yeni bölüm fragmanında ise özel jetle yarışmacıların büyük bir şelaleye götürüleceği gösterildi.