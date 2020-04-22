Survivor 2020’de kim elendi? Acun Ilıcalı Barış ve Yasin hakkındaki kararı açıkladı!

Survivor 2020’de kim elendi? Acun Ilıcalı Barış ve Yasin hakkındaki kararı açıkladı!

Survivor 2020'nin bu akşamki 53. yeni bölümünde eleme konseyi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün Barış ile Yasin arasında yaşanan gerilimin ardından Acun Ilıcalı, iki isim hakkındaki kararı açıkladı. Eleme gecesinde hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımından birer eleme adayı yanı sıra iki kişi daha belirlendi. Peki Survivor 2020'de kim elendi? İşte Survivor'da bu akşam elenen isim ve eleme konseyinde yaşananlar...

Survivor 2020’de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Dominik’teki yarışma gün geçtikçe zorlaşıyor. Yarışmacılar açlığın yanı sıra ödüller için de büyük mücadele veriyor. Bu akşam ise iletişim ödülü sonrasında eleme konseyi gerçekleşti. Eleme konseyi sonrasında 6 aday belirlendi. İki takımdan eleme adayı olarak Ezgi, Gizem, Ardahan, Yasin, Yunus ve Elif olarak seçildi. En az oyu alan isim ise hayallerine ve adaya veda etti. İşte Survivor 2020’de son elenen isim…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI



– EZGİ (takım oylamasıyla)

– GİZEM (Barış söyledi)

– ARDAHAN (Evrim söyledi)

– YASİN (Cemal Can söyledi)

– YUNUS EMRE (Mert söyledi)

– ELİF (Aycan söyledi)

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı, eleme konseyinde elenme adaylarını tek tek açıkladı. 6 isim arasından bir kişi bu akşam adaya veda etti. Survivor’da bu akşam yapılan eleme konseyinde en az oyu alarak adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu.

ACUN ILICALI, BARIŞ VE YASİN HAKKINDAKİ KARARI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Barış ile Yasin arasında yaşanan kavga sonrasında aldıkları kararı paylaştı. Ilıcalı, iki yarışmacının olayını tasvip etmediklerini ancak kısa sürede sakinleşip gerginlik olmayacağı yönünde söz verdikleri için diskalifiye olmayacağını bildirdi. Ilıcalı, kavga nedeniyle bir cezanın da verilmesi gerektiğini altını çizerken, Barış ve Yasin’in takımlarının kazandığı 3 ödülden faydalanamayacağını açıkladı.