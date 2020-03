Survivor 2020’de kim elendi? Ada konseyinde büyük şok!

Survivor’ın bu akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Pazar akşamı yapılan oylama sonrası bu akşam adaya veda eden kişi belirlendi. Peki Survivor’da bu hafta kim elendi? İşte Survivor’ın son bölümünde yaşananlar…

SURVİVOR’DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor’da bu akşam elenen isim belli oldu. Pazar günü yapılan oylamada ilk eleme adayı olarak Cemal Can seçilmişti. Bu akşam ise Nisa ve Cemal Can en yüksek oyu alarak iki eleme adayı daha belirledi. Nisa, Tayfun ismini söylerken, Cemal Can ise Ceyhun ismini eleme adayı olarak söyledi. Yunus Emre’de oylama sonrası üçüncü en iyi yarışmacı seçildi ve eleme adayı olarak Evrim ismini söyledi.

Survivor’da yapılan Sms oylaması sonrası elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfun’un elenmesi sonrası takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

ADA KONSEYİNDE BÜYÜK ŞOK

Survivor’da bu akşam ada konseyinde büyük bir şok yaşandı. Evrim ile Yunus Emre arasında yaşanan gerilimin ardından elenecek ismin belirlendiği gece ilginç anlara sahne oldu.

Adaya sonradan katılan ve takıma adapte olamadığı düşüncesiyle Yunus Emre’yi eleme adayı olarak söylemeyi planlayan Gönüllüler takımı, Yunus Emre’nin en iyi üçüncü isim olarak seçilmesi sonrası büyük şok yaşadı. Yunus Emre en iyi üçüncü seçilmesiyle eleme adayı olarak Evrim Keklik’i söyledi ve bu durum ilginç anların yaşanmasına neden oldu.



ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı, ada konseyinde önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı ilk olarak İlayda hakkında konuşurken, ‘İlayda Survivor şartları konusunda maalesef adapte olamadığı ve kısa sürede ada koşulların dayanamadığı için devam edemeyecek’.

Meryem’in sakatlığı hakkında da konuşan Ilıcalı, Meryem’in önümüzdeki hafta içerisinde yarışmalara katılabileceğini açıkladı.