Survivor 2020’de kim elendi? Survivor’da yarı finale kimler kaldı?

Survivor'da büyük final öncesinde bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayında SMS oylaması sonrasında bir isim daha adaya veda etti ve yarı finale kalan yarışmacılar belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan ve ilk yarı finalist olan Cemal Can İstanbul biletini kapan ilk isim oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Barış, Berkan ve Yasin üçlüsünden hangi isim yarışmaya veda etti? İşte bu akşam Survivor'da yaşananlar ve elenen isim...

Survivor 2020’nin 134. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Survivor’da yarın yapılacak büyük finalin ilk ayağı öncesinde bugün 4 yarışmacıdan bir isim daha adaya veda etti. Cemal Can’ın dokunulmazlık finalinde galibiyete ulaşması nedeniyle eleme potasında olmaması üzerine, eleme Barış, Yasin ve Berkan üçlüsü arasında yapıldı. SMS oylamalarının ardından ise canlı yayında Survivor 2020’ye veda eden isim belli oldu. İşte Survivor 2020’den elenen son yarışmacı ve yarı finale kalan isimler…

SURVİVOR’DA ELEME HEYECANI

Survivor 2020’de yarın ve salı akşamı yapılacak büyük final öncesinde bu akşam, eleme konseyi gerçekleştirildi. Dokunulmazlık oyunu finalini kazanan Cemal Can, Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul’daki büyük finale uçacak ilk yarışmacı olmayı başardı. Kalan üç yarışmacı arasında ise eleme gerçekleştirildi. Gecede Yüzleşme Konseyi’de canlı olarak izleyici karşısına çıkarken, yarışmadan elenen eski yarışmacılar Survivor’da kalan yarışmacılara sorular sordu.

YÜZLEŞME KONSEYİ

Bu akşam canlı olarak ekranlara gelen Survivor 2020’nin 134. bölümünde elenen yarışmacılar Yüzleşme Konseyi’nde yarışmacılara sorular yöneltti. Yüzleşme Konseyi’nde Evrim Keklik ile Berkan arasında geçen ‘Naylon Kumaş’ gerilimi yaşandı. Ayrıca Acun Ilıcalı, Aycan’ın Barış’a yönelttiği sorunun uygun olmadığını dile getirdi ve ‘Seninle de canlı yayına çıkılmazmış’ ifadelerini kullandı.

Evrim: ” Berkan benim arkamdan naylon kumaş demiş. Naylon kumaş ne demek. Muhakkak sevgi dolu iyi bir ailede büyümüştür ama önce bir buna cevap ver sonra ailenin de cevap vereceği konular olacak merak etme”

Berkan: ” Benim söylemim senin karakterin ile ilgili değil o anki durum ile ilgiliydi sen yanlış anlamışsın. Aile konusuna girdin çok güzel bir ailede büyüdüm istersen seni davet ederiz gelirsin boşnak böreğimizi yersin”

Aycan: ” Barış benim yanımda geğirme ağzını şapırdatma diye 10 kere söylememe rağmen buna dikkat etmedin ama sonra karşı takıma geçince dikkat etmeye başladın”

Acun: ” Aycan seninle de canlı yayına çıkılmazmış, şu an ulusal bir kanaldayız”

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’de bu akşam bir veda konseyi daha yaşandı. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan canlı yayın ile SMS oylaması sonrasında bir yarışmacı daha Survivor’a veda etmek zorunda kaldı. Cemal Can’ın dokunulmazlığı kazanması nedeniyle Berkan, Barış ve Yasin üçlüsü arasında oylama yapıldı. SMS oylamalarının ardından Survivor 2020’ye veda eden yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

YARIN AKŞAM YARI FİNAL YAPILACAK

Bu akşamki eleme konseyi ardından Yasin yarışmaya veda etti. Kalan 3 isim ise Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul’daki büyük finale doğru yola çıktı. Pazartesi akşamı yayınlanacak yarı finalde üç yarışmacıdan bir isim daha elenecek ve ardından salı akşamı büyük finalde şampiyon belli olacak.